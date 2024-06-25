В ночь на 25 июня в больнице скончался еще один полицейский, пострадавший во время теракта в Дагестане. Об этом написал в телеграм-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов. Таким образом число погибших сотрудников полиции выросло до 16, общее количество жертв — 21

По словам Рагимова, погибшему уроженцу села Аглоби Нариману Насруллаеву было 24 года.

«Этой ночью погиб еще один молодой сержант полиции. Сегодня мы вспоминаем настоящего героя — Наримана Имрановича Насруллаева уроженца села Аглоби, чья светлая память будет жить в сердцах многих людей», — сказал Рагимов.

Он также отметил, что погибший отдал себя службе, исполняя свой долг с высочайшим мужеством.

«Его преданность и отвага в борьбе с террористической опасностью были безграничны. Он стоял на защите мирных жителей, готовый пожертвовать собой ради их безопасности. Парню было всего 24 года. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким», — отметил глава района.

Республиканский Минздрав ранее сообщал, что в результате теракта в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что 15 погибших — полицейские.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Среди жертв оказался отец Николай — православный священник храма Покрова Пресвятой Богородицы.

«Известия» писали, что отец Николай вышел боевикам на встречу и пытался не пустить их в церковь. Его дочь Ольга Лобова рассказывала изданию, что два боевика забежали в храм, подожгли центральную икону, а затем открыли стрельбу. По ее словам, после этого нападавшие зашли в дом священника и выстрелили ему в голову. «Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — рассказала Любова.

По данным «Известий», цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, они изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Источник газеты отметил, что при подготовке нападения были намечены и другие объекты — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале.

Как сообщал СК, личности боевиков установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики писал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным РИА Новости, речь идет о 36-летнем Али Закаригаеве, который до 2021 года занимал руководящий пост в партии «Справедливая Россия» — возглавлял ее отделение в Сергокалинском районе. После ухода с должности он по-прежнему оставался членом партии. 24 июня его исключили.