Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, они изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника издания, об этом удалось узнать с помощью изучения переписок в изъятых у боевиков смартфонах. В них также говорится, что атаку готовили на протяжении месяца, а террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.

Источник «Известий» отметил, что при подготовке нападения были намечены и другие объекты — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале.

Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы Николаю Котельникову было 66 лет. В церкви он служил более 40 лет. После того, как священника застрелили, террористы подожгли дом и саму церковь, убили охранника храма. После этого нападавшие вышли из здания и забросали бутылками с зажигательной смесью находящуюся рядом синагогу, в результате чего в ней вспыхнул пожар.

Через полчаса после начала атак в Дербенте вторая группа боевиков напала на пост ДПС в Махачкале. Также информация о стрельбе поступила из района Махачкалы, где находится Свято-Успенский кафедральный собор.

Всего в результате теракта в Дагестане погибли 20 человек, еще 46 пострадали. По данным Следственного комитета, пять боевиков были убиты.

СК сообщал, что личности боевиков установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики писал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным РИА Новости, речь идет о 36-летнем Али Закаригаеве. Среди прочего, до 2021 года он занимал руководящий пост в партии «Справедливая Россия» — возглавлял ее отделение в Сергокалинском районе. После ухода с должности он по-прежнему оставался членом партии. 24 июня его исключили.

Уголовное дело расследуется по трем статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). В Дагестане объявлен трехдневный траур.