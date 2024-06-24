В результате теракта в Дагестане, по предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских, в том числе православный священник. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, личности боевиков установлены. Следователи расследуют уголовное дело по трем статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

23 июня группа вооруженных людей напала на сотрудников полиции, а затем обстреляла синагоги и православные церкви в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала вблизи Дербента, там обстреляли полицейский автомобиль.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана писал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.



Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным Baza, это 32-летний Абдусамад Амадзиев. Всего у Магомеда Омарова восемь детей (по данным телеграм-канала «112» — девять). При отражении атаки боевиков были убиты двое из них — Адиль и Осман.

Как пишет Baza, глава Сергокалинского района заявил на допросе, что несколько лет знал о том, что его дети ваххабиты. По данным телеграм-канала, самым радикальным из них был Осман. Омаров подчеркнул, что остальные братья и родственники их не поддерживали. Baza отмечает, что последние годы он якобы не общался с сыновьями и во время допроса заверил следователей, что сам не причисляет себя к этому движению.