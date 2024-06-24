Убийство в Дербенте отца Николая стало большой потерей для Махачкалинской епархии, сообщил «Ленте.ру» знакомый священника, религиовед Роман Силантьев. По его словам, убитый священник нес службу в достаточно тяжелом месте, поскольку в Дербенте есть проблемы «с точки зрения ваххабитов».

Силантьев рассказал, что познакомился с архиепископом во время работы в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви, где курировал Азербайджан и «тесно взаимодействовал с покойным архиепископом Александром». «Он часто брал меня в поездки, а ездил он на машине из Баку в Махачкалу и обязательно останавливался в Дербенте у отца Николая. Он нас на границе встречал и провожал всегда. Очень был хороший человек», — вспоминает религиовед.

Силантьев отмечает, что убитый священник нес службу в достаточно тяжелом месте, поскольку в Дербенте есть проблемы «с точки зрения ваххабитов». «Не надо забывать, что были расстреляны прихожане храма в Кизляре десять лет назад», — напомнил он.

Силантьев подчеркнул, что отцу Николаю «неоднократно угрожали». Среди прочего, священнослужитель тяжело болел.

«Это большая потеря для церкви Махачкалинской епархии. Он был самый уважаемый священник Махачкалинской епархии. Вечная ему память», — заключил Силантьев.

23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным Следственного комитета (СК), погибли 19 человек ― 15 полицейских и четверо гражданских, в числе которых оказался отец Николай — православный священник храма Покрова Пресвятой Богородицы.

«Известия» писали, что отец Николай вышел боевикам на встречу и пытался не пустить их в церковь. Его дочь Ольга Лобова рассказывала изданию, что два боевика забежали в храм, подожгли центральную икону, а затем открыли стрельбу. По ее словам, после этого нападавшие зашли в дом священника и выстрелили ему в голову. «Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — рассказала Любова.

Председатель дагестанской ОНК Шамиль Хадулаев утверждал, что священнослужителю перерезали горло. «66 лет ему было, очень болел», — написал Хадулаев в своем телеграм-канале.

Отец Николай прослужил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 40 лет. Как отмечают «Известия», убитый протоиерей когда-то стал прототипом священника на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города.