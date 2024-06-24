Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в нападении на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане, мог знать, что у них есть «проблемы с законом». Об этом рассказал в разговоре с Инфо24 председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, дети у главы района «подозрительные».

Хадулаев также рассказал, что в нападении участвовали «не двое, а четверо родственников Омарова».

«Помимо его сыновей, в теракте замешаны родной племянник жены главы района и сын двоюродной сестры супруги Омарова», — рассказал Хадулаев.

Он также добавил, что убитые боевики, среди которых были дети Омарова, — уроженцы села Сергокала.

По словам представителя дагестанского ОНК, жители района «не очень хорошо относились» к Омарову и его сыновьям, так как еще до теракта «было понятно, что дети у него подозрительные».

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня группа вооруженных людей напала на сотрудников полиции, а затем обстреляла синагоги и православные церкви в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале.

Еще одно нападение произошло в селе Сергокала рядом с Махачкалой — там обстреляли полицейский автомобиль.

В результате теракта погибли 20 человек, пострадали 46, сообщили в региональном Минздраве.

Шесть боевиков также были убиты. Двое из них были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, писал «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.

Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным Baza, это 32-летний Абдусамад Амадзиев. Всего у Магомеда Омарова восемь детей (по информации телеграм-канала «112»).

Телеграм-канал Baza писал, что сам Омаров на допросе заявил, что «несколько лет знал о том, что его убитые дети — ваххабиты».

Остальные родственники, по словам главы района, движение не поддерживали. Baza также отмечает, что последние годы Омаров якобы не общался со своими сыновьями.