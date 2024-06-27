Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин 27 июня при обсуждении миграционного законодательства назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента и поинтересовался, когда она начнет принимать «хорошие законы». Диалог состоялся с зампредом фракции «Новые люди» Сарданой Авксентьевой на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Как на слова Бастрыкина отреагировали депутаты, военные блогеры и журналисты — в материале RTVI.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:

Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов:

То, что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство, — это плохо, но лечится. А вот для генерала Бастрыкина — это позор. <…> Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано.

Зампред фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева:

Меня спрашивают, не обиделась ли я на Бастрыкина. Поясню: я разделяю его недовольство скоростью принятия Госдумой законов в сфере миграции. Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это в отличие от коллег по парламенту удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите.

Первый замглавы фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков:

Проблемы с мигрантской политикой будут решаться куда быстрее, если глава СК Александр Бастрыкин будет не пересказывать прозвища Госдумы, а также пламенно высказываться в поддержку наших инициатив. Например, о депортации мигрантов за домогательства и полной проверке всех тюрем и СИЗО на пропаганду радикализма.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

Александр Иванович Бастрыкин неправ, видимо, хотел сказать о ком-то, но поторопился и получилось не здорово.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн:

Полностью разделяю позицию председателя Госдумы Вячеслава Володина: заявление Александра Бастрыкина — оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ, который нас (депутатов) и выбирает. Думаю, г-ну Бастрыкину следует извиниться за свои слова, недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов — RTVI:

Интересно. Это не здóрово. <…> Есть рамки, они определены. Послушайте президента, я ни разу не слышал, чтобы он опускался до подобного рода выражений, есть же рамки. Одно дело — мы разговариваем в частной беседе, а другое дело — мы разговариваем на публичном мероприятии.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Николай Харитонов:

Прежде чем навешивать ярлыки на других, всегда стоит подумать: «А что сделано вверенным мне ведомством и мной лично для решения обсуждаемого вопроса? А довольны ли граждане результатами МОЕЙ работы?» Для меня странно, что пересказ глупых оскорбительных прозвищ ведется на площадке ключевого юридического мероприятия руководителем федерального следственного органа, генералом юстиции…

Зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов:

Вопросы, связанные с нелегальной миграцией, этническими бандами, преступностью, терроризмом крайне острые. Но при этом Госдума — это высший законодательный и представительный орган власти. Для меня после стольких лет работы депутатом Госдумы эта оговорка неприятна, но лично не оскорбительна. Но я считаю, что, когда такое звучит в адрес высшего органа власти — это некорректно.

Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев:

Депутаты — это люди, делегированные в парламент обществом. Оскорбление парламента — это оскорбление общества. <…> Плохо, что представитель силового блока использует оппозиционно-навальнистский лозунг, от которого уже даже оппозиционеры отказались. <…>

Возможности пообщаться с делегированными народом избранниками у А. Бастрыкина есть, было бы желание. Нужно воспользоваться этой возможностью, тогда услышите все мысли, предложения и встречные вопросы в полном объеме, которые есть у депутатов к Следственному комитету.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев:

Не стоит обижаться на одного из немногих, если не единственного руководителя федерального органа, кто реально понимает огромную угрозу национальной безопасности, нависшую над страной из-за неконтролируемой миграции и который реально много делает для борьбы с растущей этнической преступностью. <…> Думаю, Александр Иванович поправится с оговоркой, но нужно принимать критику и работать активнее.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Ксения Горячева:

Я просто посмеялась, обижаться не на что. Я с большим уважением отношусь к своей работе, к своим коллегам, но даже я иногда хватаюсь за голову, когда слышу некоторые предложения, которые могут повлиять отрицательным образом и на мою жизнь, и на жизнь миллионов избирателей.

Уверена, что есть запрос на хорошие законы и у моих коллег, и у Александра Ивановича Бастрыкина. Думаю, что он также понимает, что не все предложения, которые иногда публично излагают депутаты, должны быть применены здесь и сейчас.

Член комитета Госдумы по вопросам собственности Александр Ильтяков:

Если он [Бастрыкин] так сказал, тогда этот человек не уважает ни себя, ни закон, ни Конституцию Российской Федерации. Потому что Государственная Дума, Федеральное собрание Российской Федерации, вне зависимости от какого созыва, соответствует конституционному образованию нашего государства.

Телеведущая Ольга Скабеева:

Как -то совсем неожиданно из его уст. И даже неловко.

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев*:

Трудно представить, что Бастрыкин извиняется перед Володиным или другими депутатами. А уж перед народом? Народ, кстати, в этом конфликте явно будет на стороне Бастрыкина <…>.

Журналист Антон Красовский:

Александр Иванович — человек невероятной русской широты. Там и доброе, и круглое, и луна — не сузишь. <…> В нем и Волга, и Дон, и все в разливе. Вместе с тем: пока мы все, со всеми своими пятистенками и сосняками будем называть дурой собственный парламент, не впадет наша Волга в небесный Каспий.

Бастрыкин, конечно, сегодня базует просто феерично. Все почему-то обсуждают, как он назвал Госдуму «госдурой», но вообще-то на самом деле надо обсуждать озвученные им конкретные факты. <…> Глава СК РФ намерен предложить усиление ответственности за незаконное нахождение на территории РФ как отягчающее обстоятельство. И подвел итог: «Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив».

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