В районе СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где арестанты захватили в заложники сотрудников, слышны выстрелы, сообщает корреспондент «Коммерсанта». В сторону ворот СИЗО двинулись бойцы со щитами, в касках и бронежилетах.

Официального подтверждения начала штурма не было.

В ходе спецоперации сотрудники СИЗО-1, которых удерживали в заложниках, освобождены, преступники убиты, сообщили в УФСИН по Ростовской области. По данным ведомства, сотрудники изолятора не пострадали.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

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