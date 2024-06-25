Махачкалинский Ленинский районный суд назначил десять суток административного ареста бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападении на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Сообщается, что Омаров был помещен под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве.

«Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в вышестоящую инстанцию», — отметили в суде.

В ходе атаки, совершенной в Дербенте и Махачкале 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагоги и православные церкви, а также полицейский автомобиль. Жертвами терактов стали 20 человек, еще 46 получили различные ранения.

В числе убитых боевиков были опознаны сыновья секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. Сам Омаров в ходе допроса заявил, что несколько лет был в курсе того, что его убитые сыновья были ваххабитами.

Еще одного нападавшего идентифицировали как племянника Омарова-старшего Али Закаригаева, который возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Закаригаева исключили из партии на следующий день после атаки.

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания Народного собрания республики объявил о тщательной проверке в отношении лиц, занимающих руководящие посты в регионе.

Руководитель региона также раскритиковал ношение никабов, так как эта «несвойственная для кавказских народов» одежда дает мужчинам возможность скрывать лица, а женщинам — проносить запрещенные предметы.

Кроме того, Меликов распорядился о посмертном представлении к орденам Мужества 16 полицейских Дагестана, погибших при исполнении служебного долга, а также о посмертном награждении 66-летнего настоятеля дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, который «ценой собственной жизни спас тех, кто находился внутри церкви».