23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным Следственного комитета, погибли 19 человек ― 15 полицейских и четверо гражданских, включая православного священника. Что говорят и пишут о теракте российские политики, политологи и военные блогеры — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане

Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов

Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться.

Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения, но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. <…> Давайте будем едиными, пока мы едины, мы непобедимы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. <…> Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями.

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Даже неопытным глазом, посмотрев те события, которые сегодня произошли, я увидел, что у всех этих акций есть один хозяин, и это все происходит на фоне того, что наш враг — сатанисты, Америка, Европа — не могут нас победить на поле брани через своих вассалов, украинские формирования.

<…> Произошла очень хорошо подготовленная акция, и эта акция направлена на то, чтобы взорвать внутренний мир Дагестана.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Уверен, что все эти события [удар по Севастополю и теракт в Дагестане ― прим. RTVI] — звенья одной цепи. Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится. Мы солидарны в борьбе против терроризма, против украинских нацистов. И всегда готовы дать отпор любому, кто посягнет на нашу Родину Россию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они — американские власти [Минобороны России обвинило США и Украину в обстреле Севастополя ракетами ATACMS. — Прим. RTVI], бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются.

Духовное управление мусульман России (ДУМ)

Сегодня как никогда важно усилить совместную работу государства, религиозных деятелей и общественный объединений во имя стабильности России и недопущения подобных проявлений дикой, безумной и аморальной жестокости, искажения религиозных постулатов, попрания человечности и прав мирных людей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Убежден, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны.

Главный раввин России Берл Лазар

Главное, что мы должны сделать вместе — это обеспечить мобилизацию всего общества на непримиримую и бескомпромиссную борьбу с носителями человеконенавистнической идеологии, чтобы земля горела у них под ногами, чтобы ни в одном городе, ни в одном селе, ни в одном доме они не чувствовали себя в безопасности! Террористической банде мы должны противопоставить солидарность и единство людей.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (в инстаграме**)

Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.

Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев

За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит [согласно видению противника] ситуацию надо раскачать внутри нашей страны.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин

<…> Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы.

Писатель, радиоведущий Дмитрий Конаныхин

Вопрос к руководству полиции Дагестана. Товарищи старшие офицеры, а почему ваши героические подчиненные были вынуждены идти в стрелковый бой без бронежилетов??? В республике Дагестан нет средств на броники? Нету уважаемых людей, способных своим силовикам купить каски и броники? Это как???

Политолог Георгий Бовт

А из Москвы будет какая-то официальная реакция на Дагестан? Или это «не наш вопрос»? Ну помимо заявлений отдельных около думских деятелей от том, что все инспирировано из-за рубежа. Что подразумевает, что если эти рубежи запечатать наглухо, то внутри и проблем никаких нет.

Политолог Павел Данилин

Сегодняшние события, я убежден, инспирированы либо украинскими агентами, либо американскими агентами из ИГИЛ* в интересах Украины. Пытаются разжечь тут, чтобы там стало полегче.

Политолог Сергей Марков

Цель теракта в Дагестане, когда был зверски убит священник в церкви в большой православный праздник, — спровоцировать массовые погромы мусульман в городах России, чтобы потом радикальная исламская молодежь пошла к террористическое подполье.

Военный канал Zаписки Vетерана

Здесь и сейчас необходимо признать, что в России снова поднимает голову исламский радикализм, не имеющий ничего общего с традиционным исламом. Фактически внутри России открыт второй, внутренний фронт. <…> Не имея возможности победить Россию на поле боя, наши враги будут шатать нас проверенным в 90-е способом- изнутри.

Военный волонтер Роман Алехин

Террористов надо уничтожать, как и искать всех причастных, даже косвенно, и привлекать к ответственности. Но весь дагестанский народ не должен отвечать за террористов.

А еще, конечно, давно нужна реальная ответственность чиновников, а иначе так все и будет продолжаться, особенно в условиях нехватки и чрезмерной нагрузки на силовиков.

Искренне не понимаем успокоительные тезисы уважаемых спикеров про межнациональную вражду. Люди почтительного возраста по старой памяти отрабатывают тезисы своей бурной молодости, искренней думая, что они в повестке.

Да нет, уважаемые товарищи. Повестка сейчас в борьбе с терроризмом, дичайшим кумовством в том же Дагестане, отсутствием полноценной реакции на провал после поиска «еврейцев» в аэропорту Махачкалы.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Четко прослеживается попытка разжечь межконфессиональное напряжение в потенциально взрывоопасном регионе. Совершенно очевидные британские уши.

Меня тут на днях спрашивали, может ли коллективный Запад открыть против нас второй фронт в Казахстане или где-нибудь в Средней Азии. Может, конечно. Но сегодня — затратно. <…>

А вот второй фронт внутри России — куда вероятнее. Не случайно снова Дагестан. Там уже опробовали технологии управления массами во время погромов в махачкалинском аэропорту. Есть почва, в которую можно сажать семена.

Военный журналист ВГТРК Александр Сладков

Такое кровавое нападение на Храм в Светлый Праздник Троицы… И на синагогу. Это как? И я здесь совершенно не касаюсь национальной темы, лишь подчеркну: первые воюют с этим врагом дагестанские ребята. Я о сбое в системе безопасности именно в такой день. И о профилактике.

Где наши супер-хакеры? Где IT-гении спецслужб? <…> Где система «Безопасный город», где сеть камер и устройств?!

* организация признана в России террористической и запрещена

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена