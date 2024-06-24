23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным Следственного комитета, погибли 19 человек ― 15 полицейских и четверо гражданских, включая православного священника. Что говорят и пишут о теракте российские политики, политологи и военные блогеры — в материале RTVI.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане
Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане.
Глава Дагестана Сергей Меликов
Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться.
Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения, но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. <…> Давайте будем едиными, пока мы едины, мы непобедимы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. <…> Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями.
Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов
Даже неопытным глазом, посмотрев те события, которые сегодня произошли, я увидел, что у всех этих акций есть один хозяин, и это все происходит на фоне того, что наш враг — сатанисты, Америка, Европа — не могут нас победить на поле брани через своих вассалов, украинские формирования.
<…> Произошла очень хорошо подготовленная акция, и эта акция направлена на то, чтобы взорвать внутренний мир Дагестана.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Уверен, что все эти события [удар по Севастополю и теракт в Дагестане ― прим. RTVI] — звенья одной цепи. Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится. Мы солидарны в борьбе против терроризма, против украинских нацистов. И всегда готовы дать отпор любому, кто посягнет на нашу Родину Россию.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они — американские власти [Минобороны России обвинило США и Украину в обстреле Севастополя ракетами ATACMS. — Прим. RTVI], бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются.
Духовное управление мусульман России (ДУМ)
Сегодня как никогда важно усилить совместную работу государства, религиозных деятелей и общественный объединений во имя стабильности России и недопущения подобных проявлений дикой, безумной и аморальной жестокости, искажения религиозных постулатов, попрания человечности и прав мирных людей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Убежден, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны.
Главный раввин России Берл Лазар
Главное, что мы должны сделать вместе — это обеспечить мобилизацию всего общества на непримиримую и бескомпромиссную борьбу с носителями человеконенавистнической идеологии, чтобы земля горела у них под ногами, чтобы ни в одном городе, ни в одном селе, ни в одном доме они не чувствовали себя в безопасности! Террористической банде мы должны противопоставить солидарность и единство людей.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (в инстаграме**)
Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.
Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев
За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит [согласно видению противника] ситуацию надо раскачать внутри нашей страны.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин
<…> Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы.
Писатель, радиоведущий Дмитрий Конаныхин
Вопрос к руководству полиции Дагестана. Товарищи старшие офицеры, а почему ваши героические подчиненные были вынуждены идти в стрелковый бой без бронежилетов??? В республике Дагестан нет средств на броники? Нету уважаемых людей, способных своим силовикам купить каски и броники? Это как???
Политолог Георгий Бовт
А из Москвы будет какая-то официальная реакция на Дагестан? Или это «не наш вопрос»? Ну помимо заявлений отдельных около думских деятелей от том, что все инспирировано из-за рубежа. Что подразумевает, что если эти рубежи запечатать наглухо, то внутри и проблем никаких нет.
Политолог Павел Данилин
Сегодняшние события, я убежден, инспирированы либо украинскими агентами, либо американскими агентами из ИГИЛ* в интересах Украины. Пытаются разжечь тут, чтобы там стало полегче.
Политолог Сергей Марков
Цель теракта в Дагестане, когда был зверски убит священник в церкви в большой православный праздник, — спровоцировать массовые погромы мусульман в городах России, чтобы потом радикальная исламская молодежь пошла к террористическое подполье.
Военный канал Zаписки Vетерана
Здесь и сейчас необходимо признать, что в России снова поднимает голову исламский радикализм, не имеющий ничего общего с традиционным исламом. Фактически внутри России открыт второй, внутренний фронт. <…> Не имея возможности победить Россию на поле боя, наши враги будут шатать нас проверенным в 90-е способом- изнутри.
Военный волонтер Роман Алехин
Террористов надо уничтожать, как и искать всех причастных, даже косвенно, и привлекать к ответственности. Но весь дагестанский народ не должен отвечать за террористов.
А еще, конечно, давно нужна реальная ответственность чиновников, а иначе так все и будет продолжаться, особенно в условиях нехватки и чрезмерной нагрузки на силовиков.
Военный канал «Два майора»
Искренне не понимаем успокоительные тезисы уважаемых спикеров про межнациональную вражду. Люди почтительного возраста по старой памяти отрабатывают тезисы своей бурной молодости, искренней думая, что они в повестке.
Да нет, уважаемые товарищи. Повестка сейчас в борьбе с терроризмом, дичайшим кумовством в том же Дагестане, отсутствием полноценной реакции на провал после поиска «еврейцев» в аэропорту Махачкалы.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц
Четко прослеживается попытка разжечь межконфессиональное напряжение в потенциально взрывоопасном регионе. Совершенно очевидные британские уши.
Меня тут на днях спрашивали, может ли коллективный Запад открыть против нас второй фронт в Казахстане или где-нибудь в Средней Азии. Может, конечно. Но сегодня — затратно. <…>
А вот второй фронт внутри России — куда вероятнее. Не случайно снова Дагестан. Там уже опробовали технологии управления массами во время погромов в махачкалинском аэропорту. Есть почва, в которую можно сажать семена.
Военный журналист ВГТРК Александр Сладков
Такое кровавое нападение на Храм в Светлый Праздник Троицы… И на синагогу. Это как? И я здесь совершенно не касаюсь национальной темы, лишь подчеркну: первые воюют с этим врагом дагестанские ребята. Я о сбое в системе безопасности именно в такой день. И о профилактике.
Где наши супер-хакеры? Где IT-гении спецслужб? <…> Где система «Безопасный город», где сеть камер и устройств?!
* организация признана в России террористической и запрещена
* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена