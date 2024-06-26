В Дагестане по административной статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) арестованы шестеро сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Два других сына Омарова, Осман и Адиль, вечером 23 июня стали участниками нападения на Махачкалу, их застрелили силовики.

По словам собеседника ТАСС, шестеро сыновей Омарова получили от 2 до 13 суток ареста. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Советский суд Махачкалы арестовал пятерых родственников «одного из уничтоженных в ходе КТО (контртеррористической операции. — Прим. RTVI) террористов».

По предварительным данным, речь идет о братьях Османа Омарова, они арестованы по административной статье, уточнил источник «Интерфакса». Еще одного родственника убитого участника теракта отправил под стражу Кировский суд Махачкалы, рассказал собеседник агентства.

О задержании Омарова-старшего стало известно 23 июня, в день произошедших в Дагестане терактов. Спустя два дня суд поместил Омарова под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве.

В ходе атак в Дербенте и Махачкале 23 июня группа вооруженных людей обстреляла синагоги и православные церкви, а также пост ДПС.

Жертвами терактов стал 21 человек, в том числе 15 полицейских и один сотрудник Росгвардии, более 20 человек получили ранения.

Пять боевиков были убиты, их личности установлены. Среди них опознали сыновей секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. В ходе допроса он признался, что уже несколько лет знал, что его убитые сыновья придерживались радикальных религиозных взглядов.

Еще один из убитых нападавших — Али Закаригаев — приходился племянником Омарову-старшем, который возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Закаригаева на следующий день после атаки посмертно исключили из партии.

Следственный комитет (СК) после терактов завел уголовные дела по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222, пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ).

Власти Дагестана в связи с терактами объявили трехдневный траур (с 24 по 26 июня).