Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, назвавший Госдуму «Государственной дурой», цитировал комментарий в соцсетях и не хотел оскорблять депутатов. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — сказала она.

Петренко добавила, что обсуждение вызвала фраза, «вырванная из контекста», хотя вместо нее стоило бы «обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства».

27 июня глава СК принял участие в дискуссионной сессии о правовых аспектах миграционной политики в России на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он обратился к присутствовавшему в зале депутату Госдумы Сардане Авксентьевой и спросил, как обстоят дела в нижней палате с миграционным законодательством.

Авксентьева сказала, что лично занимается этим вопросом, и попросила разрешения поговорить с Бастрыкиным после сессии. Тот ответил, что «очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Глава СК сразу извинился за употребление этой фразы, пояснив, что прочел ее в комментариях на сайте «Царьграда». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин своим высказыванием «оскорбил народ», поскольку депутатов избирают граждане страны.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов назвал слова главы СК «хамством» и предложил «вызвать» Бастрыкина в нижнюю палату.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорбительным и предложил тщательно проанализировать его высказывания на юридическом форуме.