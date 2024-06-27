Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин оскорбил народ, назвав Госдуму «Государственной дурой», заявил в разговоре с журналистами председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит корреспондент RTVI.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин на вопрос о высказывании председателя СК.

Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» 27 июня, в рамках сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). В рамках обсуждения глава СК спросил у депутата от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой, «что происходит в Госдуме» и заинтересованы ли там в принятии новых законов по урегулированию ситуации в миграционной среде.

Парламентарий ответила, что она и ее коллеги занимаются этим вопросом и предложила. «С большим интересом слушаю выступающих и, если вы позволите, после окончания я к вам подойду», — сказала Авксентьева.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», ― сказал Бастрыкин.

Председатель СК уточнил, что прочитал выражение «Госдура» в комментариях к публикации издания «Царьград» о своей встрече с жителями Котельников, которые пожаловались на ситуацию с приезжими. По словам Бастрыкина, авторы постов писали, что «Госдура <…> ничего делать не сможет».

После окончания сессии ПМЮФ Авксентьева заявила, что она не рассчитывала «держать ответ за всю Государственную думу». По словам депутата, Бастрыкин лично обратился к ней с просьбой, чтобы Дума приняла необходимые законы в сфере миграционной политики. Авксентьева добавила, что соответствующие инициативы будут проработаны.

Высказыванием Бастрыкина о Госдуме возмутились некоторые парламентарии. Единоросс Евгений Попов предложил главе СК «самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения».

«Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано», ― написал он в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорбительным и упрекнул его в использовании «оппозиционно-навальнистского лозунга». Парламентарий выразил мнение, что глава СК продемонстрировал «пренебрежительное отношение», а его высказывания на ПМЮФ должны стать «предметом тщательного анализа».