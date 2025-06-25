В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Всего в нем указано восемь пунктов.

В случае, если инициатива будет принята, то российских паспортов будут лишать за:

совершение насильственных действий сексуального характера,

призывы к терроризму,

сотрудничество с иностранными организациями против интересов страны,

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует,

помощь противнику,

пропаганду нацистской символики,

призывы против безопасности государства,

атаки на критическую информационную инфраструктуру.

Авторы законопроекта считают, что эти меры обеспечат защиту национальной безопасности и создадут целостный механизм прекращения российского гражданства в случае угрозы государству, отметил спикер Госдумы.

Сейчас этот вопрос регулируется статьей 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Лишить российского паспорта, согласно законодательству, могут по нескольким причинам: если человек предоставил ложные сведения о своем обязательстве соблюдать Конституцию и законы страны; если он совершил преступление, действия, угрожающие национальной безопасности, уклонился от воинского учета, использовал поддельные документы или предоставил ложные данные при получении гражданства.

16 июня источник в правкомиссии сообщил RTVI, что правительство России поддержало законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который дает возможность лишать гражданства за уклонение от воинского учета и пересматривать уже принятые решения о выдаче российских паспортов.

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Он вступил в силу в октябре того же года.

Документ предусматривает возможность аннулирования гражданства примерно по 60 статьям Уголовного кодекса. Среди оснований: публикация недостоверных сведений о действиях властей и вооруженных сил, самовольное оставление воинской службы, покушения на государственных деятелей и общественников, нелегальное хранение оружия и наркотических веществ, создание преступных группировок и другие нарушения.