В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Всего в нем указано восемь пунктов.
В случае, если инициатива будет принята, то российских паспортов будут лишать за:
- совершение насильственных действий сексуального характера,
- призывы к терроризму,
- сотрудничество с иностранными организациями против интересов страны,
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует,
- помощь противнику,
- пропаганду нацистской символики,
- призывы против безопасности государства,
- атаки на критическую информационную инфраструктуру.
Авторы законопроекта считают, что эти меры обеспечат защиту национальной безопасности и создадут целостный механизм прекращения российского гражданства в случае угрозы государству, отметил спикер Госдумы.
Сейчас этот вопрос регулируется статьей 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Лишить российского паспорта, согласно законодательству, могут по нескольким причинам: если человек предоставил ложные сведения о своем обязательстве соблюдать Конституцию и законы страны; если он совершил преступление, действия, угрожающие национальной безопасности, уклонился от воинского учета, использовал поддельные документы или предоставил ложные данные при получении гражданства.
16 июня источник в правкомиссии сообщил RTVI, что правительство России поддержало законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который дает возможность лишать гражданства за уклонение от воинского учета и пересматривать уже принятые решения о выдаче российских паспортов.
В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Он вступил в силу в октябре того же года.
Документ предусматривает возможность аннулирования гражданства примерно по 60 статьям Уголовного кодекса. Среди оснований: публикация недостоверных сведений о действиях властей и вооруженных сил, самовольное оставление воинской службы, покушения на государственных деятелей и общественников, нелегальное хранение оружия и наркотических веществ, создание преступных группировок и другие нарушения.