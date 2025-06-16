Правительство России поддержало законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который позволяет лишать гражданства за уклонение от обязанностей воинского учета и пересматривать решения о гражданстве. Об этом RTVI сообщил источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В июле 2024 года депутаты приняли закон, позволяющий лишать бывших мигрантов российского гражданства за уклонение от воинского учета.

Картаполов предложил механизм реализации новых норм. Кроме того, законопроектом «предусматривается возможность пересмотра решений о прекращении гражданства вышестоящим в порядке подчиненности органом системы МВД России».

Согласно предлагаемым поправкам, решение о прекращении гражданства по «военным» основаниям будет МВД на основании уведомления военного комиссариата об уклонении гражданина от исполнения обязанности по воинскому учету.

«Предлагаемые изменения представляются оправданными», — отмечается в материалах правкомиссии.

При этом правительство высказало несколько замечаний к законопроекту. Например, в кабмине обратили внимание, что порядок прекращения гражданства России уже регулируется федеральным законом и Положением, утвержденным указом президента.

Правительство также отметило, что новые правила не допускают лишения гражданства детей, находящихся под опекой. Такая категория несовершеннолетних может получить российское гражданство вместе с опекуном, согласно статье 16 федерального закона. Это ставит их в неравное положение по сравнению с родными или усыновленными детьми.

Помимо этого, уточнили в кабмине, законопроект не учитывает случаи увольнения с военной службы, включая завершение срочной службы или контракта. Также он не предусматривает исключений, например, при увольнении по негативным причинам.

Для защиты от юрисдикции других стран правительство предлагает запретить прекращение российского гражданства для участников боевых действий, независимо от периода мобилизации, военного положения или военного времени. Исключение составляют «случаи совершения ими новых преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление) во время или после участия в боевых действиях».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — следует из документов правкомиссии.

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. Закон вступил в силу в октябре того же года. Он предусматривает изъятие паспортов за преступления, предусмотренные примерно 60 статьями Уголовного кодекса. Среди них — распространение ложной информации о действиях властей и армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступных сообществ и другие.