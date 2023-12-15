Центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двух мужчин, которые не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве уточнили, что ранее они проживали в стране «ближнего зарубежья». Теперь им необходимо покинуть Россию, в случае отказа их депортируют.

В МВД отметили, что мужчины должны были явиться в военкомат в течение двух недель после получения российского гражданства, однако они этого не сделали. Кроме того, как утверждают в ведомстве, при подаче заявления на получение паспорта молодые люди в возрасте 21 года и 24 лет предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность».

Начальник отдела управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Елена Довбенко в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнула, что челябинское ведомство первым в России приняло решение о лишении гражданства из-за неявки на постановку на воинский учет. «Исполнение решения суда находится на контроле [ГУ МВД по Челябинской области]. У них будут изъяты паспорта, и они должны выехать в добровольном порядке», — добавила Довбенко.

Впервые закон о лишении приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений в России применили 13 декабря. Как сообщило «МВД-Медиа», российские паспорта изъяли у «двух приезжих мужчин», которые получили гражданство в установленном законом порядке, но впоследствии были осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: у одного из них при задержании изъяли 19 свертков с мефедроном, у другого — один сверток. О выявлении аналогичных случаев сообщали в главном управлении МВД России по Курганской области — речь идет о получивших российские паспорта и впоследствии осужденных гражданах Казазстана.

Закон о лишении приобретенного гражданства в России действует с октября 2023 года. Он предусматривает изъятие паспортов за совершение преступлений по приблизительно 60 статьям УК, в их числе «фейки» о действиях властей и российской армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

Правозащитники отмечали, что закон противоречит российской Конституции, шестая статья которой гарантирует россиянам, что они не будут лишены своего гражданства и права его изменить. Аналогичную позицию высказывала и правительственная комиссия по законопроектной деятельности.