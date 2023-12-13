В России первые применили закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений, вступивший в силу 26 октября 2023 года, сообщает «МВД-Медиа».

Российские паспорта были изъяты у «двух приезжих мужчин», получивших гражданство в установленном законом порядке, но впоследствии осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. У одного из них при задержании изъяли 19 свертков с мефедроном, у другого — один сверток.

Оба россиянина были привлечены к уголовной ответственности и осуждены, после чего миграционное управление ГУ МВД России по Москве в ходе проверочных мероприятий выявило их и инициировало прекращение гражданства с изъятием паспортов.

О выявлении двух аналогичных граждан сообщило главное управление МВД России по Курганской области. В обоих случаях речь идет о получивших российские паспорта и впоследствии осужденных гражданах Казазстана.

В первом случае приезжий из соседней республики получил российское гражданство в 2014 году, а четыре года спустя Юргамышский райсуд приговорилд его к двум годам воспитательной колонии за применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти.

Во втором случае гражданин Казахстана был принят в гражданство России в 2020 году, а через два года — приговорен Кетовским райсудом к четырехлетнему условному сроку по статье «Незаконныое приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В курганском областном главке МВД напомнили, что вступивший в силу закон о гражданстве предусматривает изъятие паспортов при совершении определенных преступлений вне зависимости от того, насколько давно осужденный стал гражданином России и был признан виновным в совершении определенного преступления.

«Сотрудниками Управления по вопросам миграции зауральского УМВД налажено тесное взаимодействие с судами Курганской области о предоставлении судебных решений в отношении граждан, ранее принятых в гражданство Российской Федерации и признанных виновными в совершении преступлений по указанным в Федеральном законе статьям УК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В главке уточнили, что сейчас на рассмотрении регионального миграционного управления находятся материалы, касающиеся еще 17 аналогичных случаев.

«Либо лишать гражданства всех, либо никого». Как действует новый российский закон и кого он касается

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, который ввел в законодательство новый институт прекращения гражданства, предусматривает изъятие паспортов за совершение преступлений по приблизительно 60 статьям УК.

В этот список входят дезертирство, «фейки» о действиях властей и российской армии, дискредитацию Вооруженных сил и действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны, а также преступления против половой неприкосновенности, подделка ценных бумаг и денежных знаков, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

Правозащитники указывали на то, что этот закон противоречит российской Конституции, шестая статья которой гарантирует россиянам, что они не будут лишены своего гражданства и права его изменить. Аналогичные отзывы на проект закона давала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Перед вступлением закона в силу, в октябре 2023 года, стало известно, что за последнее время от российского гражданства отказалось рекордное число людей — 4,4 тысячи человек.