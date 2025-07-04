Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение Генеральному прокурору России Сергею Краснову с предложением организовать проверку азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити».

«Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе неоднократно указывала, что деятельность национальных диаспор угрожает безопасности государства и его граждан. Особую опасность представляют этнические преступные сообщества, состоящие из лиц с двойным гражданством — российским и другой страны, которая может оказывать влияние на такие группы и использовать их в своих интересах в ущерб интересов Российской Федерации», — сказано в обращении Миронова.

Лидер СРЗП также напомнил, что 27 июня в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в нескольких убийствах.

«Большинство из них являются гражданами России. Однако Азербайджан считает возможным вмешиваться в действия российских правоохранительных органов и пытается влиять на ход следствия», — отметил Миронов.

Депутат призвал провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур по всей России, так как «аналогичные группировки под прикрытием этнических диаспор осуществляют свою деятельность во всех регионах».

«Прокурорские проверки на соответствие действующему законодательству необходимо также провести на принадлежащих им предприятиях и в организациях, в том числе деятельность московских торговых комплексов «Садовод» и «Фуд Сити», — добавил Миронов.

Лидер СРЗП также отметил, что, по данным «Царьграда», за счет таких рынков, как «Садовод» и «Фуд Сити», из страны «вымывается большая денежная масса, а также осуществляется серый контрафакт».

Кроме того, по словам депутата, работники официально не оформляются, налоги не платятся.

«Это целый анклав, где ходят сумасшедшие наличные деньги… Там многократно находили нелегальных мигрантов, и непонятно, где и как живут эти «неучтенные» люди», — пояснил он.

Кроме проверки азербайджанских диаспор и подконтрольных юрлиц, Миронов попросил Генпрокуратуру взять личный контроль расследование инцидента, которое произошло 27 июня в Екатеринбурге.

«В этот день сын главы азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, на своем автомобиле наехал на представителя правоохранительных органов, сбил его, из-за чего сотрудник правопорядка получил травму. Прошу Генпрокурора Игоря Краснова сообщить о результатах проверки», — добавил Миронов.

Обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана с российским гражданством в рамках уголовного дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных в период с 2001 по 2011 год. В ходе рейда сотрудников правоохранительных органов скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Их тела были доставлены в Азербайджан, где эксперты заявили, что обнаружили травмы, и обвинили российскую сторону в умышленном убийстве.

В Следственном комитете России в свою очередь заявил, что один из фигурантов «скончался в результате сердечной недостаточности», а причины смерти второго лица еще не установлены.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация касается событий, которые связаны с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».

30 июня в Азербайджане задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, их арестовали на четыре месяца по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день в Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly (входит в состав телекомпании RT) Айтекин Гусейнову.

1 июля азербайджанские силовики задержали в Баку группу россиян якобы из двух преступных группировок, заявив, что они подозреваются в поставках наркотиков из Ирана с последующей их продажей в Сети и кибермошенничестве. Среди задержанных, как выяснили российские СМИ, оказались туристы, релоканты и бизнесмен. На видео, опубликованных местными телеграм-каналами, были заметны следы побоев на лицах молодых мужчин.