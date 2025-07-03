Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей азербайджанской коллеге Сабине Алиевой с просьбой лично проконтролировать дальнейшее развитие ситуации вокруг задержанных в республике россиян. Сканированную копию своего обращения омбудсмен опубликовала в телеграм-канале.

Москалькова выразила надежду на то, что «дальнейшее плодотворное сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека», и уверенность в возможности Алиевой благодаря вмешательству в происходящее обеспечить соблюдение прав задержанных.

По словам Москальковой, задержание 13 граждан РФ, включая главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и программиста Ильи Безуглого, вызвало у нее беспокойство, поскольку «сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы».

Омбудсмен особо выделила задержание Ильи Безуглого, которое его близкие описали как схожее с похищением. Кроме того, она обратила внимание на «последующее игнорирование права [россиян] на доступ к консульской защите», на которое ранее указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обеспокоенность, по словам Москальковой, вызывает состояние здоровья Игоря Картавых, которому, «по имеющимся сведениям», при сахарном диабете не предоставили необходимую медпомощь.

30 июня в Азербайджане задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, их арестовали на четыре месяца по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день в Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly (входит в состав телекомпании RT) Айтекин Гусейнову.

1 июля азербайджанские силовики задержали в Баку группу россиян якобы из двух преступных группировок, заявив, что они подозреваются в поставках наркотиков из Ирана с последующей их продажей в Сети и кибермошенничестве. Среди задержанных, как выяснили российские СМИ, оказались туристы, релоканты и бизнесмен. На видео, опубликованных местными телеграм-каналами, были заметны следы побоев на лицах молодых мужчин.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что пятерых задержанных ранее сотрудников «Sputnik Азербайджан» освободили под подписку о невыезде. Это коснулось тех, у кого есть гражданство республики.