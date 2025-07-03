Все пятеро ранее задержанных сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» с республиканским гражданством были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости об отсутствии условий для продолжения деятельности «Sputnik Азербайджан» в Баку. Он отметил, что работа агентства всегда имела целью расширение дружественных отношений между народами двух стран, а редакционная политика «была всецело посвящена развитию сотрудничества».

Киселев также заявил, что считает несостоятельными обвинения в адрес сотрудников «Sputnik Азербайджан», а предлог для их ареста — надуманным. Руководитель «Россия сегодня» пообещал, что его медиагруппа будет использовать все доступные средства для правовой защиты своих журналистов.

Правоохранительные органы Азербайджана задержали семь человек в агентстве «Sputnik Азербайджан». Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были помещены под арест на четыре месяца. Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала 3 июля, что азербайджанские власти разрешили консульский доступ к 13 россиянам, задержанным на территории республики, не уточнив подробностей.

Позднее в «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщили о встрече российского консула с Картавых и Белоусовым и отметили, что они обеспечены медикаментами, питанием и «чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации».

Обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана с российским гражданством в рамках уголовного дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных в период с 2001 по 2011 год.

В ходе рейда сотрудников правоохранительных органов скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Их тела были доставлены в Азербайджан, где эксперты заявили, что обнаружили травмы, и обвинили российскую сторону в умышленном убийстве.

Российский Следственный комитет заявил, что один из фигурантов «скончался в результате сердечной недостаточности», а причины смерти второго лица еще не установлены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация касается событий, которые связаны с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».