В Госдуме предложили высылать семьи мигрантов из России, если их дети не посещают школу. С таким запросом депутат от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Соответствующий документ, направленный в МВД, есть в распоряжении RTVI.

В своем обращении к главе МВД Сардана Авксентьева отметила, что число иностранцев, приезжающих в Россию вместе с семьями, в последние годы увеличивается. Количество несовершеннолетних мигрантов, по данным МВД, превышает 638 тыс. чел., при этом порядка 50% из них могут не посещать российские школы. В Москве только 25 тыс. детей мигрантов ходят в школы, при том что всего в столице может проживать более 80 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан, следует из обращения.

«Данная проблема не только препятствует их интеграции в общество, но и создает дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности. Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних, — говорится в документе.

Авксентьева также отмечает, что отсутствие образования ограничивает возможности для будущего трудоустройства и «увеличивает риск вовлечения подростков в противоправную деятельность».

В связи с этим «Новые люди» предлагают изменить миграционное законодательство и обязать несовершеннолетних мигрантов посещать российские школы, в противном случае прописать норму о выдворении всей семьи.

В марте Рособрнадзор обязал школы проводить текст по русскому языку для зачисления детей иностранцев. После этого «Новые люди» предложили проводить тестирование для школьников-иностранцев ежегодно.