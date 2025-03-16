Для приема на обучение в российские школы дети иностранных граждан должны будут сдать тест по русскому языку на три балла из пяти. Об этом говорится в приказе Рособрнадзора, который опубликован на портале pravo.gov.ru. В предыдущей версии документа порог сдачи был указан на уровне 30%, что вызвало резкую критику в Госдуме.

Приказ Рособрнадзора должен быть принят во исполнение закона о тестировании детей мигрантов по русскому языку перед приемом в российские школы, который вступит в силу с 1 апреля 2025 года. В первом варианте ведомство указало, что для поступления на учебу будет достаточно выполнить 30% заданий теста.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что документ «абсолютно противоречит духу и норме закона», поскольку означает, что для «освоения федеральных образовательных стандартов» требуется владеть русским языком всего лишь на «двойку». С критическими отзывами в адрес Рособрнадзора выступили и другие депутаты Госдумы. После этого в ведомстве удалили уже опубликованный проект приказа, сославшись на «техническую ошибку».

Новый вариант документа Рособрнадзор опубликовал 18 февраля. В нем указано, что для приема на обучение в российские школы детям мигрантов необходимо сдать тест по русскому языку минимум на «тройку» из пяти баллов. Эта формулировка не вызвала вопросов у парламентариев, отмечает «Коммерсантъ».

Накануне, 15 марта, Минпросвещения уточнило, что тестирование для подающих документы во 2-11 классы будет проводиться в устной и письменной форме, для будущих первоклассников — только устно. Если ребенок не сможет пройти тест с результатом, позволяющим приступить к учебе, родителям предложат отправить его на дополнительные занятия по русскому языку. Снова попытаться сдать экзамен можно будет не раньше чем три месяца спустя.