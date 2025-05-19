Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили проводить ежегодное тестирование по русскому языку для детей мигрантов, которые учатся в школах. Авторами инициативы выступили Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. Соответствующий документ, направленный в Минпросвещения, есть в распоряжении RTVI.

Депутаты утверждают, что часть детей-мигрантов, обучающихся в школах, недостаточно владеют русским языком и в связи с этим не могут освоить учебную программу, полноценно интегрироваться в общество. Также снижается средний уровень успеваемости в классах, а работа педагогов усложняется.

Опрос более 2 тысяч учителей из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей показал, что 53% педагогов сталкиваются с трудностями при обучении детей-мигрантов из-за их низкого уровня владения русским языком.

«Такие дети есть в 41% классов, при этом 64% учителей вынуждены прилагать дополнительные усилия для работы с учащимися, для которых русский язык не является родным, что значительно усложняет образовательный процесс и снижает качество обучения всех детей», — приводят «Новые люди» данные исследования в своем обращении.

Ежегодное тестирование, по задумке депутатов, должно включать оценку навыков чтения, письма, аудирования и устной речи в объеме, соответствующем возрасту и образовательной программе учащихся.

«По результатам тестирования для детей мигрантов, не сдавших экзамен, необходимо предусмотреть меры поддержки, включая направление на специализированные курсы интенсивного изучения русского языка, проводимые за счет родителей детей, посещающих их», — предлагают авторы инициативы.

В марте Рособрнадзор опубликовал указ, согласно которому для приема на обучение в российские школы дети иностранных граждан должны будут сдать тест по русскому языку на три балла из пяти. В предыдущей версии документа порог сдачи был указан на уровне 30%, что вызвало резкую критику в Госдуме.