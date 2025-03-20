«Единая Россия» предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте «Госуслуги». Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам встречи депутатов фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы предложили правительству рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте “Госуслуги”, что позволит проводить идентификацию, обрабатывать информацию и станет достоверной полной базой, которая позволит прогнозировать баланс рынка труда», — сказала она.

Трудовая миграция, продолжила Яровая, относится к тем вопросам, которыми занимается только кабмин. По ее словам, «Единая Россия» ждет ответа по поводу того, «какое количество и качество трудовых мигрантов могло и должно быть, какие законы по трудовой миграции будут в ближайшее время будут разработаны правительством, какой будет стратегия».

«Мы обозначили и те вопросы, которые ранее излагали в постановлении Госдумы, а именно, что должны быть сведены воедино все системы учета, все цифровые платформы должны носить эффективный характер, не создавать новые, а максимально получать информацию от существующих», — добавила вице-спикер Госдумы.

Во фракции надеются, отметила Яровая, что кабмин также сделает все, чтобы «внутренняя трудовая миграция была обеспечена», приняв меры по подготовке квалифицированных кадров в российских учебных заведениях.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал документ о создании реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Попавшим в этот реестр лицам запрещено:

— свободно перемещаться по территории России;

— тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц;

— менять место жительства без разрешения контролирующего органа;

— регистрировать юрлицо и ИП;

— получать кредиты и микрозаймы;

— регистрировать собственность;

— заключать и расторгать браки;

— оформлять детей в детские сады и школы.

Мигранты из реестра должны будут информировать полицию о своем местонахождении. Если иностранцы неоднократно нарушат требования, может быть принято решение об их депортации.