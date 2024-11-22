Динамичное развитие России в условиях острой демографической проблемы требует привлечения трудовых мигрантов из других стран. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — отметил он.

По словам Пескова, проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в России нелегально, что создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма.

Песков добавил, что стране нужны рабочие руки для реализации «всех планов развития». При этом необходимо жестко регламентировать сферу трудовой миграции, чтобы исключить рост преступности.

«Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — заключил пресс-секретарь президента.

Ужесточение контроля в сфере миграции

В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают контроль в сфере миграции. Президент России Владимир Путин подписал документ 8 августа.

В частности, ужесточение в этой сфере предусматривает создание реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Попавшим в этот реестр мигрантам запрещено:

— свободно перемещаться по территории России;

— тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц;

— менять место жительства без разрешения контролирующего органа;

— регистрировать юрлицо и ИП;

— получать кредиты и микрозаймы;

— регистрировать собственность;

— заключать и расторгать браки;

— оформлять детей в детские сады и школы.

Мигранты из реестра должны будут информировать полицию о своем местонахождении. Если иностранцы неоднократно нарушат требования, может быть принято решение об их депортации.