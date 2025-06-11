Россию должны покинуть мигранты, которые «не приносят пользу для российского общества», заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Видеоего выступление опубликовала официальный представитель министерства Ирина Волк.

К «бесполезным» мигрантам Колокольцев отнес тех, кто «утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку».

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов», — сказал он.

По словам главы МВД, попытки «раскачать ситуацию, [связанную с миграционным фактором], внутри страны продолжаются». На фоне этого он призвал «системно противодействовать преступности среди мигрантов, работая на упреждение». Кроме того, он назвал необходимым активно освещать результаты принятых мер, «подчеркивая неотвратимость наказания для виновных».

Также Колокольцев указал на необходимость исключить скопление приезжих в миграционных подразделениях. По словам министра, такие очереди «провоцируют негативную реакцию местных жителей».

«Прием и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа. Фотографии и видео очередей <…> наглядно свидетельствуют о недостатках в организациях приема, в том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать свой статус», — подчеркнул Колокольцев.

С 2024 года Госдума приняла 16 законов, которые ужесточают правила для мигрантов и усиливают степень контроля над ними. В частности был создан реестр лиц, не имеющих права находиться на территории России, установлен режим высылки нелегальных мигрантов, увеличена степень ответственности за фиктивную регистрацию, а организация нелегальной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям.

Весной Рособрнадзор опубликовал указ, согласно которому для приема в российские школы дети иностранных граждан должны будут сдать тест по русскому языку на три балла из пяти. В предыдущей версии документа порог сдачи был указан на уровне 30%, что вызвало резкую критику в Госдуме.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили проводить ежегодное тестирование по русскому языку для детей мигрантов, которые учатся в школах. Они обосновали это тем, что большинство детей-иностранцев недостаточно владеют русским языком, в связи с чем не могут освоить учебную программу и полноценно интегрироваться в общество. Кроме того, из-за этого снижается средний уровень успеваемости в классах, а работа педагогов усложняется, утверждали парламентарии.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД сообщил, что в 2024 году российское гражданство получили 209 тыс. иностранцев. Это стало самым низким показателем за последние пять лет. В ведомстве отметили, что число новых граждан сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Причиной этого, по мнению министерства, стало то, что жители новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — получали паспорта по упрощенной процедуре.

Чаще всего в Россию приезжают мигранты из СНГ. В 2024 году 128 тыс. граждан прибыли из Таджикистана, 107 тыс. — из Узбекистана, 105 тыс. — из Киргизии. Также произошел небольшой приток мигрантов из стран дальнего зарубежья, в том числе Китая и Индии, писал РБК.