В 2024 году в российское гражданство приняли 209 тыс. иностранцев, что стало рекордно низким показателем за последние пять лет, пишет «Коммерсантъ» на основе статистики МВД. В самом ведомстве и Госдуме разошлись в причинах такой тенденции.

В МВД отметили, что число «новых россиян» снизилось по сравнению с 2023 годом почти наполовину. В ведомстве это объяснили прежде всего тем, что жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — получили паспорта по упрощенной схеме.

«На 44,8% (до 209 тыс.) снизилось количество лиц, принятых в гражданство, что связано с признанием гражданами Российской Федерации жителей новообразованных субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами, а также с ужесточением контроля в данной сфере», — сказано в релизе МВД.

В Госдуме назвали другие причины резкого снижения числа желающих стать гражданами России, в том числе продолжающуюся военную операцию на Украине.

«Когда вы ведете войну, которая еще не закончилась, когда вы под санкциями, когда, по крайней мере, на Западе, слово “русский”, как и “Россия”, становится ругательством, вы вряд ли можете рассчитывать на то, что в этот момент будет массовый приток», — сказал «Ъ» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Он также отметил, что «уже давно не ведется целенаправленная работа» по репатриации соотечественников.

По данным МВД, которые были предоставлены «Ъ», в 2024 году по программе добровольного переселения соотечественников в Россию переехали 31,7 тыс. человек. Это минимальное количество за 14 лет.

«Люди возмущены тем, что соотечественниками становятся таджики и узбеки, в каких-то регионах по этой причине останавливают действие программы переселения соотечественников», — считает Затулин.

К сокращению притока «новых россиян» привела и прошлогодняя трагедия в «Крокус Сити Холле», считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Исполнителями теракта, по версии следствия, были граждане Таджикистана, организаторами — выходцы из стран Средней Азии.

«У России пропала охота раздавать гражданство. Сначала его раздавали направо и налево, а после этого случая решили делать наоборот», — пояснил Поставнин.

На фоне падения числа желающих стать гражданами России в 2024 году рекордно выросло число россиян, оформивших заграничные паспорта, отмечает «Коммерсантъ». Согласно статистике МВД, их получили 6,5 млн человек — это максимум за последние 10 лет.

Согласно статистике МВД, за январь—декабрь 2024 года из России выдворили 157 тыс. иностранцев по причине нарушения законодательства. Это почти вдвое (+44,6%) больше, чем в 2023 году.

Разрешений на временное проживание в России в 2024 году было выдано на 50,4% меньше, их получили 44,5 тыс. человек. Число получивших вид на жительство также сократилось на 21,3%, до 215 тыс. человек.

Также, по данным МВД, 1757 человек в 2024 году были лишены российского гражданства.