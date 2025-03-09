Созданный на базе официального сайта МВД России реестр контролируемых лиц на данный момент включает 685 тысяч иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания на российской территории. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, главной целью создания реестра является ограничение численности мигрантов, нелегально находящихся в России после утраты законных оснований для пребывания. То, что реестр начал функционировать, должно подвигнуть иностранцев к легализации, считает Колокольцев.

Он напомнил, что внесенные в реестр иностранные граждане должны прийти в органы МВД до 30 апреля 2025 года, чтобы представить необходимые документы и легализовать свое пребывание на российской территории. После этого, добавил министр, они могут рассчитывать на удаление из реестра.

Реестр контролируемых лиц начал составляться в России 5 февраля. С его помощью можно проверить, находится иностранный гражданин в стране легально или нет. Поиск осуществляется по ФИО, дате рождения, серии и номеру удостоверения личности, а также по дате выдачи этого документа. Обновление базы данных происходит четырежды за сутки.

Попавшие в реестр иностранцы подвергаются определенным запретам — например, не могут получить госуслуги: устроить детей в детсады и школы, зарегистрировать объекты собственности, жениться или развестись. Им также не удастся устроиться на работу и осуществлять банковские операции. Предполагается, что перед предоставлением услуг мигрантам или их наймом организация должна проверить, не находятся ли они в реестре.

Кроме того, иностранцы из реестра не вправе покидать место жительства и российский регион проживания. С 5 февраля 2025 года органы МВД имеют полномочия по выдворению мигрантов, которые не легализовались и при этом отказываются добровольно покидать Россию.