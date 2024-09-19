Находящиеся в России нелегальные мигранты, чьи имена внесут в соответствующий реестр, не смогут управлять транспортными средствами и пользоваться банковскими услугами. Об этом «Коммерсанту» рассказал первый замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, попавшие в реестр иностранцы также не смогут регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

«Для реализации этих законов мы сегодня работаем над четырьмя проектами постановления правительства и четырьмя проектами приказов МВД», — пояснил Горовой, назвав основной задачей «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».

Замглавы МВД рассказал также, что ведомство борется с рынком по оказанию услуг незаконной легализации мигрантов в России. Среди прочего, речь идет о выдаче фиктивных медицинских справок и сертификатов по русскому языку, а также о постановке на миграционный учет и подделке документов.

По словам Горового, власти убрали всех «недобросовестных посредников», которые участвовали в проведении экзамена на знание русского языка. Теперь эти функции выполняют только государственные вузы.

«С 25 марта [2024 года] во все функционировавшие тогда 622 помещения по приему экзаменов были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и сличали персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После этого закрылись две трети экзаменационных площадок», — рассказал замминистра.

Он признался, что эти меры были «нелегитимны», однако другого пути ведомство не нашло, поскольку к ним приходило множество людей, «которые с сотрудниками органов внутренних дел не могли элементарно общаться». При этом на руках у них были сертификаты о знании русского языка для получения вида на жительство, гражданства и оформления патента.

После принятия новых мер до 25% экзаменующихся не смогли выполнить тест, но не вернулись домой, а остались в России и начали работать нелегально, отметил Горовой. Он добавил, что реестр нелегальных мигрантов позволит «совсем скоро навести здесь порядок».

Реестр контролируемых лиц

В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают контроль в сфере миграции. Президент России Владимир Путин подписал документ 8 августа.

Ужесточения в этой сфере в том числе предусматривают создание реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Помимо тех ограничений, которые перечислил Горовой, попавшим в этот реестр мигрантам также запрещено:

— свободно перемещаться по территории России,

— тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц,

— менять место жительства без разрешения контролирующего органа,

— получать кредиты и микрозаймы,

— регистрировать юрлицо и ИП.

Мигранты, находящиеся в реестре, должны будут информировать полицию о своем местонахождении: отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. Если требования контроля будут нарушены неоднократно, в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации.

«Коммерсантъ» писал, что реестр запустят в 2025 году.