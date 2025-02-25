Сейчас в России находится около 766 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них 154 тыс. состоят на профилактическом учете. Об этом, как передает корреспондент RTVI, рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Геннадий Кудряшов.

Из них, добавил Кудряшов, 256 тыс. детей в возрасте до 6 лет, 394 тыс. — в возрасте от 7 до 14 и 115 тыс. — кому от 15 до 17 лет.

Свое заявление он сделал во время рабочего совещания, где также присутствовали глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, представители думских комитетов по делам СНГ, а также по безопасности и противодействию коррупции, а также детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

По данным министерства, в основном находящиеся в России несовершеннолетние иностранцы — это граждане Таджикистана (26%), Кыргызстана (почти 14%), Узбекистана (13,4%), Беларуси (12,3%) и Украины (8,3%). Кудряшов уточнил, что общая численность состоящих на профилактическом учете детей мигрантов составляет порядка 154 тыс. детей.

«То есть очевидно, что родители — иностранные граждане в какой-то мере, наверное, можно так сказать, пренебрегают своими родительскими обязанностями по постановке на миграционный учет своих несовершеннолетних детей, в том числе и после того, как сами они получили патент или другие разрешительные документы», — сказал представитель МВД.

С 5 февраля в России начал работу реестр контролируемых лиц, куда будут вносить данные незаконно находящихся в стране иностранцев. Их права будут ограничены вплоть до депортации, рассказали в МВД России.

Также вступила в силу административная ответственность для физлиц и юрлиц за оказание услуг иностранцам, включенным в реестр, которые не урегулировали свой правовой статус и должны быть депортированы. Размер штрафа: для физлиц — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тыс. рублей.