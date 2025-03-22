Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», совершенном год назад, 22 марта 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — рассказала она.

Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», отметила Петренко. Она не уточнила, о какой стране идет речь.

Для совершения теракта были привлечены члены международной террористической организации, сообщила Петренко. Название орагнизации в сообщении не указывается.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

Непосредственной организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых «проходит под псевдонимами».

«Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск, — заявила Петренко.

По версии следствия, шестеро разыскиваемых фигурантов завербовали непосредственных исполнителей теракта, организовав их обучение за границей. Речь идет о гражданах Таджикистана Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове, обвиняемых в нападении на концертный зал. Все четверо находятся под стражей в СИЗО «Лефортово».

Также в рамках расследования были арестованы предполагаемые пособники нападения на «Крокус», напомнила Петренко. Представитель СК уточнила, что это фигуранты, помогавшие исполнителям теракта на различных этапах: в процессе подготовки к преступлению, в момент атаки и при попытке скрыться.

В частности, выходцев из Ингушетии Джабраила Аушева и Хусейна Медова обвиняют в том, что они за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами. Жившие и работавшие в Твери Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы, по версии следствия, обеспечили транспорт, а уроженец Киргизии Алишер Касимов* — съемную квартиру.

«Совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом», — добавила Петренко.

По данным «Коммерсанта», дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 420 томов, окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

* организация признана в России террористической и запрещена