Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца срок ареста четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба столичных судов. Решение касается братьев Исломовых* — Диловара и Аминчона, их отца Исроила Исломова*, а также Алишера Касимова*.

По решению суда всем четверым фигурантам дела продлили срок заключения под стражей до 22 ноября 2024 года. Совокупно срок их ареста после этого достигнет семи месяцев и 27 суток, отмечает пресс-служба судов. Сообщается, что о продлении срока заключения ходатайствовало следствие.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, уточняет ТАСС. По его информации, обвиняемые и сторона защиты выступали за допуск журналистов в зал суда. По словам корреспондента агентства, перед началом слушаний один из фигурантов дела — Алишер Касимов* — прокричал: «Пусть знают, что мы не виноваты».

Всех четверых фигурантов арестовали в конце марта, через несколько дней после совершения теракта в концертном зале. По версии следствия, обвиняемые помогали исполнителям теракта. В частности, Исломовы*, как говорится в материалах дела, участвовали в продаже автомобиля, которым воспользовались террористы 22 марта, а Касимов* предоставил преступникам съемную квартиру.

25-летний Диловар Исломов* родился в Душанбе, получил российское гражданство, женат, имеет трехмесячного ребенка, в Москве работал таксистом, в 2019 году якобы привлекался к ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Молодой человек являлся последним владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу» — и на нем же потом пытались скрыться. Источник РИА Новости уточнял, что Исломов* продал автомобиль в феврале, но не переоформил страховой полис ОСАГО.

33-летний Аминчон Исломов* — уроженец Таджикистана, родной брат Диловара*, работал водителем автобуса и таксистом, имеет семерых детей от двух браков.

62-летний Исроил Исломов* — безработный, находился в России по виду на жительство (ВНЖ), имеет жену и пятерых детей.

По версии следствия, братьев Исломовых* завербовал другой фигурант дела о теракте — Шамсидин Фаридуни*. До января 2024 года он якобы привлек к преступным действиям Аминчона Исломова*, а тот, в свою очередь, подключил к организации теракта своего брата.

32-летний Алишер Касимов* — уроженец киргизского города Ош, узбек по национальности, женат и имеет трех несовершеннолетних детей, работал поваром в халяльном кафе в Красногорске. В суде при первом избрании меры пресечения он заявил, что является официально зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и «держит» кафе. Вскоре стало известно, что предположительно принадлежащее Касимову* заведение «Чайхана» на Путилковском шоссе закрылось.

По версии следствия, Касимов* сдавал террористам квартиру в Путилково и зарегистрировал там Шамсидина Фаридуни*. Мать Касимова* утверждала, что арендаторы не были знакомы с ее сыном и не ходили в его кафе. По ее словам, он разместил объявление на Avito и сначала хотел сдавать квартиру «только славянам», но потом согласился на предложение Фаридуни «за большие деньги». На суде Касимов* тоже утверждал, что не был осведомлен о преступной деятельности своих квартиросъемщиков.

16 августа Басманный суд также до 22 ноября продлил арест Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*. Этих фигурантов дела о теракте следователи считают непосредственными исполнителями. Защита Файзова*, травмированного после теракта, просила отпустить его из СИЗО и сменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд отказал.

Всего по уголовному делу о теракте в Крокусе арестованы 11 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)**. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ** — группировка «Вилаят Хорасан»**. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Занимавший тогда пост главы Минобороны Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание.

* включены в России в реестр экстремистов и террористов

** организация признана в России террористической и запрещена