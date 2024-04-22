22 марта 2024 года террористы совершили вооруженное нападение в подмосковном «Крокус Сити Холле». Атака, в результате которой погибли 145 человека и пострадали более 550, стала одной из крупнейших за последние десятилетия. Что спустя месяц известно об исполнителях и организаторах теракта, а также о его последствиях для России и мира — в материале RTVI.

Хронология теракта по версии следствия

Террористы подъехали на автомобиле «Рено» к зданию «Крокус Сити Холла» примерно за час до начала атаки, в 18:54, и стали дожидаться прибытия зрителей на концерт группы «Пикник». В 19:58 боевики, вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, вышли из машины и открыли стрельбу по людям на улице, после чего вошли в концертный зал и продолжили стрелять по тем, кто находился внутри здания.

По данным Следственного комитета (СК), террористы также принесли с собой бензин в пластиковых бутылках, чтобы поджечь помещение. В 20:11, как утверждает следствие, нападавшие уже покинули здание «Крокуса». По пути со стоянки автомобиль на полной скорости сбил семью с двумя детьми, которые получили тяжкие повреждения.

Нападавших задержали на территории Брянской области, когда они ехали по дороге, ведущей к российско-украинской границе. Как утверждает СК, при задержании у террористов обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. В автомобиле также найдены пистолет Макарова без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами.

Версия российских властей: «украинский след»

Следствие подтвердило и процессуально закрепило связь непосредственных исполнителей нападения на «Крокус» с украинскими националистами, заявил 16 апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В СК утверждают, что у ведомства есть «значимые данные» и доказательства связи между терактом и украинскими спецслужбами — в частности, сведения о том, что обвиняемые получили «значительные денежные суммы» и криптовалюту из Украины, и фотографии военных ВСУ на смартфоне одного из фигурантов.

Как утверждает СК, действия исполнителей теракта как на этапе его подготовки, так и после атаки координировал через голосовые сообщения в Telegram некий мужчина, который использовал псевдоним. Совершив вооруженное нападение, террористы поехали на автомобиле в сторону российско-украинской границы именно по указанию куратора, говорится в сообщении ведомства. В частности, координатор заявлял, что боевики должны пересечь границу и прибыть в Киев для получения «вознаграждения», сообщает СК.

По словам президента России Владимира Путина, для исполнителей теракта с украинской стороны было подготовлено «окно», позволяющее перейти государственную границу. Через три дня после атаки на «Крокус», 25 марта, Путин заявил, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», но допустил, что к нему могут быть причастны те, «кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Изначально террористы направлялись в Беларусь, утверждал президент страны Александр Лукашенко. Как заявил белорусский лидер, в итоге боевики направились в сторону Украины, поскольку поняли, что им не удастся попасть в республику из-за усиления мер безопасности на границе.

Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России.

«Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — сказал он.

После телефонного разговора министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу Минобороны России сообщило о «настойчивых попытках» Парижа убедить Москву в непричастности Киева к теракту в «Крокусе».

По сообщению ведомства, Шойгу заявил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов», а также что у российских спецслужб «имеются сведения об украинском следе» в организации нападения.

Украинские власти отвергли утверждения о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская сторона якобы знала про подготовку атаки на концертный зал минимум с середины февраля и получила эту информацию «через разведуправление группировки в Сирии».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые люди из ближайшего окружения президента России якобы не согласны с версией о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот материал «матерью всех фейков».

Версия Запада: причастность ИГ*

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. В первые часы после нападения американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщили, что речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ* ― группировке «Вилаят Хорасан»*. Эту же информацию впоследствии озвучили власти стран Запада, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отделение ИГ* под названием «Вилаят Хорасан»* («Исламское государство в Хорасане»*, «ИГИЛ-К»*, также ИГ-Х*) было основано в 2015 году выходцами из афганского «Талибана»*, отмечает NYT. Группировка «вырвалась на международную джихадистскую арену» после того, как «Талибан»* в 2021 году сверг правительство Афганистана и пришел к власти в этой стране. В последнее время «Вилаят Хорасан»* активизировал свою деятельность, в самом Афганистане талибы* ведут борьбу с этой группировкой.

На фоне сообщений о причастности ИГ* к теракту Путин подчеркивал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Он указывал, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*».

По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, «показательно», что Запад сразу после поступления информации о теракте «начал активно продвигать тезис о непричастности Украины к совершенному преступлению».

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», — сказал он, добавив, что «ИГИЛ*, “Аль-Каиду”* и другие террористические организации «создал Вашингтон».

В США и западных странах отвергают утверждения о причастности Запада и Киева к теракту в «Крокусе». В заявлении G7 (в нее входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) говорится, что соответствующие обвинения российской стороны «не обоснованы», а также содержится призыв «прекратить использовать эту трагедию» против Украины.

Предупреждения иностранных разведок

Газета The Washington Post (WP) писала, что в начале марта — более чем за две недели до теракта в «Крокусе» —- разведка США передала России данные, согласно которым концертный зал в Подмосковье мог стать потенциальной целью террористов. Российская сторона настаивает на том, что эта информация носила неконкретный характер.

Кроме того, незадолго до атаки на «Крокус» Иран предупредил Россию о возможности крупной «террористической операции» на российской территории, сообщало Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, в информации о подготовке теракта, которую Тегеран предоставил Москве, не хватало конкретных подробностей о времени и цели нападения.

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщил, что США передавали России информацию о подготовке теракта на ее территории. По словам собеседника агентства, эти данные имели общий характер и не содержали никакой конкретики.

Позже директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что в начале марта Россия получила от США информацию о риске теракта, но не на концерте группы «Пикник».

«Это информация общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры. К большому сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц, — эта информация на тот момент не подтвердилась», — сказал он.

Посол США в России Линн Трейси заявила, что «переданная российским властям письменная информация» об угрозе теракта «была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия».

По словам Трейси, после теракта в «Крокусе» Россия направила США прямой запрос насчет имеющейся информации об атаке. В свою очередь, Вашингтон передал ее и продолжит так делать, заверила американский посол.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — пояснила Трейси.

Один из источников WP сообщил, что Вашингтон также предупредил о возможной атаке на синагогу в Москве. По словам собеседника, это произошло за день до публикации посольством США предупреждения об угрозе терактов в столичных местах массового скопления людей, «включая концерты».

7 марта ФСБ отчиталась о предотвращении вооруженной атаки на синагогу в Калужской области со стороны последователей группировки «Вилаят Хорасан»*. Подозреваемые оказали силовикам сопротивление и были убиты, заявили в спецслужбе.

Телеграм-канал Shot писал, что Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта, посещали «Крокус Сити Холл» минимум пять раз за две недели до теракта — в дни выступлений Григория Лепса (8 марта) и Shaman (с 9-11 марта). Как пишет канал, террористы не устроили нападение раньше, потому что «зал охранялся по усиленной программе». Сотрудник «Крокуса» рассказал Shot, что несколько раз разговаривал с Фаридуни 7 марта: он «слонялся по холлу, все осматривал» и несколько раз спрашивал, «где что находится». Тогда же Фаридуни попал на снимок неизвестного фотографа в «Крокусе». Вечером 7 марта посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан об угрозе теракта в Москве. Дипмиссии призвали избегать массовых мероприятий из-за возможной атаки экстремистов. Позднее предупреждения о возможных «атаках экстремистских группировок в крупных городах России» выпустили посольства Германии, Латвии, Чехии, Швеции и Южной Кореи. Президент России Владимир Путин за три дня до нападения на «Крокус» назвал заявления западных дипмиссий о возможности терактов в стране провокационными. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он.

Фигуранты дела

По уголовному делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек. Четверых из них следствие считает непосредственными исполнителями вооруженного нападения:

Далерджон Мирзоев

Гражданин Таджикистана, 32 года. На распространенных в Сети кадрах он добивал ножом пострадавших людей. По данным «Известий», он управлял автомобилем «Рено», на котором передвигались террористы.

Мирзоев женат, имеет четверых несовершеннолетних детей (2017 и 2018 годов рождения, а также полуторагодовалых двойняшек). Вырос в деревне и окончил только школу. У него была трехмесячная регистрация в Новосибирске, которая истекла. Официально в России трудоустроен не был, жил и работал на полулегальном положении, то выезжая из России, то возвращаясь в страну. Подрабатывал таксистом. На суде по-русски не говорил, отвечал через переводчика. Признал свою вину.

В 2011 году Мирзоева привлекли к административной ответственности по ст. 18.18 КоАП (нарушение правил, связанных с исполнением решения о выдворении или депортации) — предположительно за пребывание в России без надлежащих документов. По данным RT, в 2012 году был зарегистрирован в квартире на улице Лодочной в Москве, а с 2019 по 2021 год работал в «Яндекс Такси» в столице.

Саидакрами Рачабализода

Гражданин Таджикистана, 30 лет. Женат, есть ребенок. Нигде не работал, образование неоконченное среднее. На суде заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. По данным RT, у него была регистрация в квартире по улице Индустриальной в Подольске. Свою вину признал. На видео допроса после задержания в Брянской области говорил, что боевики выбросили оружие, когда ехали в машине после теракта.

В 2018 году Рачабализода был оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение правил пребывания в России — превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Тогда его обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из страны.

Шамсидин Фаридуни

Гражданин Таджикистана, 25 лет. Женат, ребенку девять месяцев. Был официально трудоустроен в Подольске, работал разнорабочим на «Фабрике Паркета». Зарегистрирован в Красногорске.

На видео первых допросов рассказал, что приехал в Москву из Турции 4 марта и что организатором теракта выступил анонимный «помощник проповедника», связавшийся с ним через Telegram и предложивший 500 тыс. рублей за массовое убийство людей. Оружием, со слов Фаридуни, их обеспечили организаторы. Признал свою вину.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на итоги «следственных мероприятий» писал, что Фаридуни руководил атакой на «Крокус» и был единственным, с кем контактировал упомянутый им на допросе «помощник проповедника».

«Именно он получал инструкции и проводил инструктажи остальным террористам — передавал «уроки», распределил роли и предоставил им итоговый план от куратора», — рассказал источник канала.

Незадолго до теракта Шамсидин сменил в соцсетях имя с обычного для таджиков Фаридун на традиционно мусульманское Абдулло, обратило внимание РИА Новости. Эксперт по религиозным вопросам Холназар Джуразода рассказал агентству, что факт изменения имени говорит о том, что мужчина попал под влияние религиозных экстремистов.

О некоем Абдулло на допросе рассказал Далерджон Мирзоев. На видео он говорит, что «Рено», на котором передвигались боевики, купил его знакомый Абдулло. По словам Мирзоева, с ним он познакомился в телеграме за 10-12 дней до теракта. Они якобы собирались использовать машину для работы в такси, а первая встреча произошла во время покупки машины у родственников Абдулло.

23 февраля Фаридуни опубликовал в своем инстаграме (принадлежит Meta**) фото из стамбульской мечети Фатих. В «Одноклассниках» он был зарегистрирован как Абдуллох Заргаров, а во «ВКонтакте» — как Абу-Абдуллох Заргар. Фамилию Заргарова носит сестра Шамсидина. Она, в свою очередь, по данным таджикских СМИ, приходится женой Аминчону Исломову, которого вместе с братом и отцом арестовали по подозрению в пособничестве террористам.

Мухаммадсобир Файзов

Гражданин Таджикистана, 19 лет. По данным RT, Файзов вел видеосъемку нападения на «Крокус». Холост, детей нет, образование среднее. Был зарегистрирован в Иваново, где работал парикмахером. Затем около трех месяцев работал на аналогичной должности в Тейково Ивановской области, в конце января уволился. Занимался единоборствами. На суде общался через переводчика. Признал свою вину.

По данным СМИ, Файзов на одной из страниц «ВКонтакте» публиковал сообщения, связанные с исламом. Когда ему было 12 лет, он разместил в соцсетях картинку с флагом «Исламского государства»*.

Спустя полмесяца после теракта, 7 апреля, Первый канал и «Россия 1» показали видео допроса четверых основных фигурантов дела. На кадрах все они заявляют, что получали указания от некого Сайфулло, который якобы занимался вербовкой, снабдил их оружием, определил объект нападения и предоставил направление отхода. По словам обвиняемых, после теракта они по указанию Сайфулло должны были ехать в сторону Украины, а после пересечения границы им якобы обещали выплатить «по одному миллиону рублей». ФСБ устанавливает личность Сайфулло и «заказчика в широком смысле», говорилось в сюжете Первого канала. Телеканалы также привели данные российских спецслужб о том, что, пока предполагаемые террористы ехали по трассе М-3 «Украина», украинские военные занимались разминированием территорий вблизи приграничных поселков в Сумской области.

Восемь арестованных обвиняются в пособничестве террористам или их соучастникам:

Диловар Исломов

По версии следствия, был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали террористы к месту преступления, а затем на нем же попытались скрыться. Вместе с ним арестованы его брат Аминчон и отец Исроил. По версии следствия, братьев Исломовых завербовал Шамсидин Фаридуни.

Алишер Касимов

По версии следствия, сдавал квартиру одному из исполнителей теракта. По данным телеграм-канала «112», речь идет о Шамсидине Фаридуни.

Назримад Лутфуллои и Якубджони Юсуфзода

По версии следствия, участвовали в схеме финансирования террористов. Мужа и жену Юсуфзоды почти неделю допрашивали в Душанбе, рассказала мать обвиняемого.

Лутфуллои 24 года, он родился в Таджикистане и имеет постоянную регистрацию в республике. Имеет высшее образование, но не работал. По словам обвиняемого, в Москве он жил в хостеле в районе станции метро «Щелковская». Частично признал вину.

23 марта ― на следующий день после теракта в Подмосковье ― Лутфуллои задержали возле «Крокус Сити Холла» во время проверки документов. Согласно материалам суда, он ругался, вел себя «вызывающе, дерзко», не реагировал на требования полиции и сопротивлялся. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. Из спецприемника его впоследствии доставили в суд на избрание меры пресечения по делу о теракте.

Мухаммад Зоир Шарипзода

По данным Mash, обвиняется в подготовке теракта. Подробности его участия в теракте не назывались.

Мужчина по фамилии Ашуров

Ему вменяется фиктивная регистрация по адресу своего проживания иностранных граждан (ст. 322.2 УК). По версии следствия, Ашуров прописал у себя братьев Исломовых.

Русская служба Би-би-си сообщала, что двое предполагаемых участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» были убиты. По словам собеседника издания, одного из них убили в зрительном зале «Крокуса», а второго — в Брянской области, где силовики остановили автомобиль «Рено» с подозреваемыми. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы заявили, что сообщения о смерти кого-либо из обвиняемых не соответствуют действительности.

Еще девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в подмосковном «Крокусе» и деятельности афганского филиала ИГ*.

По данным ТАСС, СК возбудил еще одно уголовное дело в связи с терактом — по статье о халатности (ст. 293 УК). Собеседник агентства рассказал, что в нем числятся два фигуранта — начальник пожарной команды «Крокуса» и ответственный за пожарную безопасность в концертном зале, оба находятся под подпиской о невыезде.

Как отметил ТАСС, дело о халатности было возбуждено в связи с подозрениями в том, что в «Крокус Сити Холле» могли быть нарушены требования пожарной безопасности. Эти нарушения могли «усугубить ситуацию» после поджога здания террористами. По данным агентства, стены зрительного зала «Крокуса» были отделаны горючими материалами, которые способствовали быстрому распространению пожара во время теракта.

Проверки мигрантов усилились

После атаки на «Крокус Сити Холл» сотрудники полиции усилили проверки иностранных граждан в десятках регионов России в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Уже через неделю после теракта в пресс-службе судов Петербурга сообщили, что по итогам масштабного антимигрантского рейда из России принудительно выдворят 418 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Еще около 50 иностранных граждан должны, как сообщается, должны покинуть страну самостоятельно.

10 апреля МВД отчиталось, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве было выявлено свыше 6 тыс. нарушений. По итогам проверок из России будут выдворены более 800 нелегальных мигрантов, заявили в ведомстве.

Еще одна практика, которая получила активное распространение после теракта в «Крокусе», — это ограничение работы иностранцев в регионах. В их числе — Крым, Ненецкий автономный округ, Новосибирская и Новгородская области.

Ввести такие же меры готовятся власти еще как минимум четырех областей — Оренбургской, Вологодской, Саратовской и Астраханской. В других субъектах подобные меры вводились до теракта. Чаще всего иностранцам в регионах запрещают работать в сферах такси и торговли.

1 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство закончило работу над законопроектом, который ужесточит миграционное законодательство. В частности, предлагается сократить срок безвизового пребывания иностранных граждан на территории России до 90 дней в году и обязать всех иностранцев, прибывающих в страну, сдавать биометрические данные.

Для усиления контроля за пребыванием мигрантов МВД хочет создать цифровой профиль иностранца, в котором будут собраны сведения из систем госорганов и организаций. Кроме того, ведомство предлагает ввести единый документ, который, по задумке, должен заменить все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в России.

На фоне усиления проверок и введения различных мер в отношении иностранных граждан Минтруд Таджикистана зафиксировал отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокусе». По словам замглавы ведомства Шахнозы Нодири, «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан республики.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Международные последствия теракта

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США обеспокоены из-за возможной угрозы «скоординированной атаки», похожей теракт в «Крокусе». Он не исключил, что организатором такой атаки может выступить «Вилаят Хорасан»*. По словам Рэя, США сейчас подвержены такому количеству угроз «общественной и национальной безопасности одновременно», которое он не наблюдал за всю свою карьеру.

Отдельная обеспокоенность Запада в контексте теракта в «Крокусе» связана с грядущими Олимпийскими играми, которые пройдут в Париже в конце июля — начале августа. На фоне опасений относительно безопасности Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) рекомендовало отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр на реке Сена и перейти к «плану Б».

DGSI опасается «спящих ячеек» из трех-четырех человек, которых могут «активировать» удаленно из «афганской зоны» для совершения «скоординированной атаки» в день открытия Олимпиады.

Через несколько дней после теракта в «Крокусе» во Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что «Вилаят Хорасан»*, которая, по его словам, стоит за нападением, совершила несколько попыток атак на французской территории. По информации The New York Times, эта ячейка ИГ* «нацелилась на нападение на Европу и другие страны».

* запрещенная в России террористическая организация

** деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена