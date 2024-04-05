Следственный комитет (СК) получил данные из телефонов обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила 5 апреля пресс-служба ведомства. В частности, СК опубликовал несколько снимков с украинскими военными, которые, как утверждают следователи, были обнаружены в мобильном устройстве одного из террористов.

Как говорится в пресс-релизе СК, обвиняемые пытались уничтожить телефоны, которые впоследствии стали предметом «экспертного исследования» специалистов. В мобильных телефонах были найдены «значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», указывает ведомство.

В ролике, опубликованном СК, показывается разобранный смартфон Samsung с отломанной нижней частью — утверждается, что это один из телефонов, «которые террористы пытались уничтожить».

Далее в ролике показаны скриншоты сервиса «Яндекс.Карты», на которых запечатлены вход в «Крокус Сити Холл» и подъездные пути к нему. По версии СК, утром 24 февраля 2024 года — во вторую годовщину начала военной операции на Украине — один из соучастников «по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему» эти изображения.

«Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», — указывает ведомство.

Затем в ролике демонстрируются «фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — говорится в сообщении СК.

Версия об «украинском следе»

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что при попытке скрыться исполнители теракта в «Крокусе» двигались в сторону Украины. По словам главы государства, «для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России. Украинские власти и страны Запада отвергают утверждения о причастности Киева к теракту, утверждая, что атаку совершил действующий в Афганистане филиал «Исламского государства»* — группировка «Вилаят Хорасан»*.

В то же время в СК утверждают, что у следствия есть доказательства связи между нападением на «Крокус Сити Холл» и «украинскими националистами» — в частности, сведения о получении обвиняемыми денежных переводов с Украины. Как сообщало ведомство, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

По уголовному делу о теракте проходят 15 человек. Четверых из них — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Шестеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов, Назримада Лутфуллои и Якубджони Юсуфзоды — подозреваются в пособничестве. 4 апреля ФСБ сообщила о задержании еще троих пособников террористов.

*запрещенная в России террористическая организация