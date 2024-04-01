Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — 25-летнего уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоды, сообщается 1 апреля в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. По версии следствия, мужчина участвовал в финансировании террористов.

Юсуфзоды предъявили обвинение по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). По ней мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В понедельник, 1 апреля, Следственный комитет (СК) направил в суд ходатайство об аресте Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до вооруженного нападения на «Крокус» мужчина через свою банковскую карту перечислил одному из соучастников средства «для обеспечения проживания террористов». Также после преступления Юсуфзода перевел часть денег одному из исполнителей теракта.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Юсуфзоды задержали 25 марта, через три дня после вооруженного нападения на «Крокус». По информации собеседника агентства, это произошло после того, как полицейские попытались остановить мужчину для проверки документов, но он попытался скрыться. В отношении Юсуфзоды составили административный протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Пресненский суд Москвы назначил мужчине 12 суток ареста, пишет ТАСС.

Согласно информации телеграм-канала Mash, Юсуфзоды задержали «случайно» во время операции по выявлению нелегальных мигрантов.

«Патруль за день до этого заметил, что Юсуфзоды с приятелем при виде них пытается скрыться. Когда полицейские их нагнали, Якубджони начал отбиваться и отказался показывать документы. В результате его все-таки доставили в отдел. Потом всплыли детали его сотрудничества с остальными террористами», — пишет телеграм-канал.

Юсуфзоды находился под административным арестом в спецприемнике до 31 марта. В этот день его задержали по делу о теракте следователи ГСУ СК, передают «Ведомости».

Якубджони Юсуфзоды родился 18 ноября 1998 года в Таджикистане. Образование среднее, женат, имеет троих детей (2018, 2020 и 2021 годов рождения), не судим. На момент задержания неофициально работал на стройке.

Во время судебного заседания Юсуфзоды общался с помощью переводчика. После установки личности мужчины судья Наталия Дударь закрыла процесс по ходатайству следователя. Юсуфзоды не возражал.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняемыми проходят еще девять человек. Четверых из них — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Все они являются гражданами Таджикистана. Еще пятеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов и Назримада Лутфуллои — подозреваются в пособничестве. ФСБ после теракта заявляла об 11 задержанных в рамках дела.

28 марта СК сообщил, что в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины. Российский МИД заявил, что следы теракта ведут на Украину.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что за терактом в «Крокусе» стоит Киев. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял о причастности к организации вооруженного нападения США, Великобритании и Украины.

31 марта в Дагестане задержали группу боевиков, которые, по информации ФСБ, снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус».