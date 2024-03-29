Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» ― Назримада Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Что известно о новом фигуранте дела, — в материале RTVI.

Заседание Басманного суда прошло в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса, сообщает «Интерфакс». По данным телеграм-канала «112», Лутфуллои вел себя неадекватно, поэтому ему «ему пришлось заковать ноги и руки».

Согласно ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​оглашенным в суде данным, 24-летний Лутфуллои родился в Таджикистане и имеет постоянную регистрацию в республике, у него есть высшее образование, но он не работает. По словам обвиняемого, в Москве он жил в хостеле в районе станции метро «Щелковская».

По данным RT, Лутфуллои и еще три человека заселились в хостел 16 марта. Мужчина оплатил проживание на месяц, но 22 марта «пропал вместе с одним из товарищей», сообщает телеканал. До 16 апреля у Лутфуллои была регистрация на улице Демьяна Бедного, 16, добавляет RT.

Лутфуллои говорил в суде через переводчика, при этом, по данным Baza, он понимает по-русски. После заседания адвокат по назначению Маргарита Хорева сообщила журналистам, что Лутфуллои частично признал вину. Она также заявила, что он чувствует себя «нормально, никто к нему пытки не применял», передает Sotavision*.

Арест за «дебош» около «Крокуса»

Лутфуллои доставили в Басманный суд из спецприемника, куда он был отправлен на 15 суток решением Преображенского суда по протоколу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 ч. 2 КоАП).

Согласно судебным документам, Лутфуллои задержали возле «Крокус Сити Холла» вечером на следующий день после теракта — 23 марта. Когда полицейские попросили его предъявить документы, он начал «выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко», говорится в материалах Преображенского суда.

Мужчина не реагировал на требования полиции и сопротивлялся при задержании. В частности он «пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции, вел себя агрессивно, грубил, продолжал выражаться нецензурной бранью». 25 марта суд отправил его под административный арест на 15 суток.

Накануне, 28 марта, Следственный комитет сообщал о задержании подозреваемого по делу о теракте, который, по версии ведомства, участвовал в схеме финансирования террористов. Его имя и другие подробности не разглашались.

Адвокат Лутфуллои отказалась отвечать на вопросы журналистов о предполагаемой причастности мужчины к финансированию обвиняемых в теракте, сославшись на тайну следствия.

ФСБ после теракта заявляла об 11 задержанных в рамках дела. Помимо Лутфуллои на сегодняшний день арестованы восемь человек. Следствие считает непосредственными исполнителями теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они были задержаны в Брянской области через несколько часов после атаки на «Крокус Сити Холл».

Еще четверо арестованных считаются причастными в пособничестве террористам. Это Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, а также Алишер Касимов. Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором террористы приехали к «Крокусу», а затем пытались скрыться. Исломов продал машину за неделю до случившегося. Касимов сдавал квартиру одному из обвиняемых в нападении — Шамсидину Фаридуни.

* признана Минюстом России иноагентом