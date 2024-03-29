Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои до 22 мая, передает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат обвиняемого Маргарита Хорева сообщила агентству, что ее подзащитный частично признал вину.

Как рассказали в Басманном суде, Лутфуллои Наризмад родился в Таджикистане в 2000 году. Мужчина имеет высшее образование, не работает. У обвиняемого была временная регистрация в хостеле на «Щелковской».

В начале недели Назримада Лутфуллои отправили под арест на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). По данным Преображенского суда, 23 марта, на следующий день после теракта, Лутфуллои был у здания «Крокуса», где полицейские попросили его предъявить документы, на что мужчина ответил нецензурной бранью и вел себя «вызывающе, дерзко». Как следует из постановления суда, Лутфуллои не реагировал на требование прекратить противоправные действия, толкал полицейских, «оказывал неповиновение». На заседании он признал вину.

О задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе» 28 марта отчитался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии руководителя ведомства, он участвовал в схеме финансирования террористов.

За несколько дней до этого суд отправил под арест четырех граждан Таджикистана — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которых подозревают в непосредственном исполнении теракта, а также еще четырех человек — уроженца Киргизии Алишера Касимова, братьев Диловара и Аминчона Исломовых и их отца Исроила, подозреваемых в причастности к организации нападения на «Крокус». ФСБ сообщала, что всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

Ответственность за теракт, жертвами которого стали более 140 человек, взяло на себя «Исламское государство»**. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ**, группировке «Вилаят Хорасан»**, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что за терактом стоит Украина. Украинские власти уже многократно заявляли о невиновности Украины, связывая обвинения в свой адрес с «антиукраинской истерией».