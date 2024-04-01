Задержанные в Дагестане боевики снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», а также «сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ 31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, задержанные «непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора» исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Один из задержанных признался, что возил оружие из Махачкалы терористам, напавшим на «Крокус».

Национальный антитеррористический комитет накануне, 31 марта, сообщил о задержании в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане троих человек, которые планировали «террористические преступления». Вооруженные мужчины находились в нескольких квартирах жилых районов Махачкалы и Каспийска. При обыске у них обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы.

В НАК не привели подробностей о задержанных. При этом источник телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» утверждал, что они имели отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что предполагаемых боевиков выявили в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Режим КТО в начале вводили в Ингушетии. Тогда в ходе спецоперации, которая длилась 15 часов, убили шестерых боевиков. В НАК говорили, что они входили в состав «Исламского государства»* и были причастны к преступлениям террористической направленности, в числе которых нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным МЧС, число погибших в результате теракта возросло до 144, количество пострадавших превысило 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». В Киеве обвинения в свой адрес уже неоднократно отрицали.

В рамках расследования теракта были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК РФ) им грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

*запрещенная в России террористическая группировка