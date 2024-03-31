В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали трех человек, которые планировали «террористические преступления», сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Вооруженные мужчины находились в нескольких квартирах жилых районов Махачкалы и Каспийска. При обыске у них обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Режим КТО

Ранним утром 31 марта в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска ввели режим КТО. На этих территориях действуют специальные меры и временные ограничений до особого распоряжения, сообщили в оперативном штабе ФСБ. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», — сказал представитель ФСБ в беседе с «Интерфаксом».

Спецназ заблокировал и задержал вооруженных людей

Согласно данным НАК, органы безопасности получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. После этого ФСБ заблокировала их в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В частности, в одном из домов Каспийска находились двое предполагаемых боевиков, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Как сообщили «Известия», в Каспийске и Махачкале проходило сразу несколько спецопераций по задержанию предполагаемых боевиков. К месту проведения одной из них стянуто много бронетехники, а также машина полиции и скорая помощь. По данным издания, все автомобили, выезжающие с этой территории, досматриваются.

На кадрах, которые публикуют «Известия», видно, что в окнах одной из квартир выбиты стекла. По словам местного жителя, это произошло в результате стрельбы. «Видать двери не открывали. <…> Окна все выбиты. И в мой этаж, в мой дом, тоже попало. Видать дымовыми шашками [кидали]. Газ был, глаза резало, дышать невозможно было», — отметил он.

«Прямо подо мной происходило это все. Шесть утра: шум, суета, оперативники. В глазок выглянул, смотрю, там движение. <…> Зашли, проверили, мигрантов спрашивали — есть, нет. И увели. На улице нас держали всех», — подчеркнул собеседник «Известий».

Примерно к 10:00 мск НАК отчитался, что в рамках КТО силовики задержали троих человек, которые «планировали совершить террористические преступления». При осмотре мест задержания было обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и «готовое к применению самодельное взрывное устройство».

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий»,— сообщили в НАК.

В НАК не привели никаких подробностей о задержанных. Источник телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» утверждает, что они имели отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что предполагаемых боевиков выявили в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Режим КТО в Дагестане отменили около 12:00 мск.

Режим КТО в Ингушетии

В начале марта режим КТО вводили в Ингушетии. Тогда в ходе спецоперации, которая длилась 15 часов, убили шестерых боевиков. В НАК утверждали, что они входили в состав «Исламского государства»* и были причастны к преступлениям террористической направленности, в числе которых нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции.

Боевики были вооружены большим количеством оружия и взрывных устройств, писали «Известия». На предложение сдаться они открыли огонь по силовикам. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позднее был задержан пособник членов этой террористической ячейки — Ильяс Цечоев. Как писал телеграм-канал Mash Gor, в январе 2024 года он по поручению родственника Тагира Цуроева, убитого в ходе КТО, оборудовал тайник с оружием и боеприпасами, которые впоследствии передал боевикам. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

*запрещенная в России террористическая группировка