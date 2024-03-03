В ингушском Карабулаке убили шестерых боевиков в рамках контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Спецоперация длилась около 15 часов.

По предварительным данным, бандиты входили в состав «Исламского государства»*, указывает НАК. «Известия» пишут, что террористы могли быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в ингушском селе Зязиков-Юрт. Тогда преступникам удалось сбежать. Среди прочего, источники издания утверждают, что деятельность боевиков координировалась из-за рубежа.

ТАСС отмечал, что находившаяся в квартире жилого дома группа бандитов «вынашивала намерение совершить резонансные преступления террористической направленности».

«Один из участников [боестолкновения] среди боевиков — это разыскиваемый житель региона, который принимал участие в нападении на правоохранителей весной прошлого года», — рассказал агентству представитель оперативных служб региона.

Местное издание «Фортнага» со ссылкой на источники писало, что в ходе КТО был убит Амирхан Гуражев, который подозревается в нападении на пост ДПС 27 марта 2023 года в Северной Осетии. С тех пор Гуражев находился в розыске. Официально информация о его смерти не подтверждена.

Сейчас идет зачистка квартиры, где скрывались боевики. Там следователи обнаружили автоматическое оружие с боеприпасами, гранаты и самодельное взрывное устройство, сообщает НАК. Из окна квартиры во время осмотра повалил белый дым, что именно горит — неизвестно, пишут «Известия». Между тем в центре Карабулака по-прежнему продолжает действовать режим КТО.

Что произошло

Контртеррористическая операция началась в Карабулаке (третий по численности населения городе Ингушетии) вечером 2 марта в зоне между четырьмя улицами — Рабочей, Набережной, Оксановой и Джабагиева. В одной из квартир четырехэтажного дома забаррикадировались несколько боевиков, при задержании они оказывали сопротивление. Как отмечает источник РИА Новости, на предложение сдаться они открыли огонь по силовикам. По данным «Известий», бандиты были вооружены большим количеством оружия и взрывных устройств — в зоне КТО Применялись гранаты.

Кроме того, террористы пытались сбежать из окна по импровизированной веревке, состоящей из связанных между собой простыней. Однако им не удалось этого сделать, пишут «Известия».

В оперативных службах указали, что погибших и пострадавших среди мирных жителей нет. В то же время телеграм-канал Baza сообщил, что в результате перестрелки погиб «случайный прохожий». Также Baza пишет о трех раненых силовиках.

«Один из них, 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха. Еще у двоих осколочные ранения», — пишет телеграм-канал.

По данным ТАСС, во время перестрелки загорелся балкон квартиры, в которой находились боевики. Жителей близлежащих домов эвакуировали и разместили в школьном спортзале, сообщили «Интерфаксу» в мэрии Карабулака. «Фортнага» отмечает, что жильцов подъезда, в котором находились боевики, эвакуировали уже после начала контртеррористической операции.

«Вопреки официальным сообщениям об эвакуации жителей прилегающих домов в зоне КТО в г. Карабулак, местные жители сообщают, что жители подъезда, где заблокированы предполагаемые боевики ИГ*, не эвакуированы», — написало издание. Позднее в телеграм-канале «Фортнаги» появился пост о том, что эвакуация все же состоялась.

*запрещенная в России террористическая группировка