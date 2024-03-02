Режим контртеррористической операции (КТО) введен в центре Карабулака — третьего по численности населения города Ингушетии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что спецназ ФСБ блокировал боевиков в квартире четырехэтажного жилого дома.

По неподтвержденным данным, один из этих боевиков планировал совершить теракты в общественных местах.

Судя по опубликованному телеграм-каналом «Известий» видео, в районе проведения КТО слышны звуки стрельбы и взрывы. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что активная перестрелка уже прекратилась.

Оперативный штаб Ингушетии уточнил, что режим контртеррористической операции действует с 19:30 по местному времени в зоне между четырьмя улицами — Рабочей, Набережной, Оксановой и Джабагиева. Эта зона находится в центре Карабулака.

Судя по сообщению оперштаба, основные действия КТО проводились в многоквартирных домах на улице Останова: в одном из них, в квартире на третьем этаже, забаррикадировались предполагаемые боевики.

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Максимом Шевляковым принято решение о проведении с 19.30 по мск 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулака Республики Ингушетия», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне, 1 марта, в городской администрации состоялось заседание местной антитеррористической комиссии по поводу обеспечения безопасности на избирательных участках в период проведения выборов президента России с 15 по 17 марта. Газета «Ингушетия» поясняла, что участники заседания «обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а также усиления взаимодействия органов власти с правоохранительными структурами».

Днем ранее, 29 февраля, в Карабулаке завершилась проверка всех избирательных участков, которую проводили сотрудники антитеррористического комитета, территориальных отделов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Комиссия оценивала, насколько объекты, на которых находятся участки, соответствуют требованиям антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.