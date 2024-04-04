Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Таким образом глава государства прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

По словам Путина, главная цель заказчиков теракта заключалась в нанесении «ущерба нашему единству». Он отметил, что такой вывод следует из данных, которые «сейчас дает следствие».

«Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — подчеркнул президент (цитата по «Интерфаксу»).

Путин выразил мнение, что Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства.

«И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов», — убежден глава государства.

Через три дня после теракта, 25 марта, Путин заявил, что вооруженное нападение на «Крокус Сити Холле» было совершено «руками радикальных исламистов», но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

«Нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта», — сказал президент.

Тогда же Путин заявил, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*». В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что к атаке причастен действующий в Афганистане филиал «Исламского государства»* — группировка «Вилаят Хорасан»*.

В конце марта МИД России заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. До этого Следственный комитет сообщил, что напавшие на концертный зал террористы получали средства из этой страны. Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России. Украинские власти и страны Запада отвергают утверждения о причастности Киева к теракту.

*запрещенная в России террористическая организация