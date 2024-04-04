Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе телефонных переговоров «настойчиво пытался убедить» своего российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Как рассказали в министерстве, Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале 22 марта и в очередной раз отметил, что ответственность за нападение несут боевики ИГИЛ*.

В ответ на это Шойгу заявил, что расследование теракта продолжается, и уже сейчас у российских спецслужб «имеются сведения об украинском следе» в организации нападения. Министр обороны России добавил, что по итогам дела «все виновные будут наказаны».

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — приводит слова Шойгу пресс-служба российского ведомства.

Кроме того, Шойгу заявил, что если Франция отправит свои войска на Украину, о чем заявляла ранее, то это «создаст проблемы» Парижу.

Также в сообщении Минобороны говорится, что во время телефонной беседы главы оборонных ведомств двух стран отметили «готовность к диалогу по Украине», который мог бы основываться на положениях «Стамбульской мирной инициативы». При этом Шойгу отметил, что проведение встречи в Женеве без участия России будет бессмысленным.

По итогам разговора Минобороны России и Франции газета Le Monde написала, что Лекорню указывал Шойгу на отсутствие у Парижа данных, которые позволяли бы установить связь между терактом и Украиной. В связи с этим глава Минобороны Франции призвал Москву отказаться от использования теракта для обвинений против Киева, говорится в заявлении ведомства.

Переговоры министров стали первыми после продолжительного перерыва — до этого Шойгу и Лекорню связывались в октябре 2022 года, когда глава российского оборонного ведомства озвучивал свою озабоченность возможными провокациями со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». В Киеве обвинения в свой адрес уже неоднократно отрицали.

*запрещенная в России и признанная экстремисткой террористическая организация