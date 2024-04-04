ФСБ сообщила о задержании еще троих пособников теракта в «Крокусе»

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержали еще троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они — выходцы из Центральной Азии, один из подозреваемых является гражданином России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, двое новых фигурантов дела переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся при нападении, а третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

До задержания трех новых фигурантов по уголовному делу о теракте проходили 12 человек, десять из них были арестованы. Четверых из них — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Все они являются гражданами Таджикистана. Еще пятеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов и Назримада Лутфуллои — подозреваются в пособничестве.

Президент России Владимир Путин 23 марта говорил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины. По словам главы государства, «по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяло на себя «Исламское государство»*. Официальные лица США заявили, что располагают разведданными о непосредственном участии афганского филиала ИГИЛ* — «Вилаят Хорасан»* (или «ИГ-Хорасан»*).

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России.

Российские следователи утверждают, что у них есть доказательства связи между нападением на «Крокус Сити Холл» и «украинскими националистами» — в частности, сведения о денежных переводах предполагаемым террористам с Украины.

Согласно заявлению СК от 29 марта, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий анонимный мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением».

В самом Киеве обвинения в свой адрес неоднократно отрицали. В частности, МИД Украины связывал их со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

Такой же позиции придерживаются и США: представитель Белого дома Джон Кирби назвал версию Москвы об украинском следе в теракте «ерундой». Bloomberg утверждает, что часть окружения президента России Владимира Путина якобы тоже не верит в эту информацию.

Предупреждения о теракте

По данным источников газеты The Washington Post, более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» власти США якобы предупредили российскую сторону о том, что потенциальной целью атаки может быть именно концертный зал. Издание отмечает «высокую степень конкретности» предупреждения.

The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что США получили «довольно конкретную информацию о подготовке терактов в Москве». Однако, по данным газеты, американские чиновники поделились только необходимыми сведениями, опасаясь, что российские власти могут «узнать об их источниках или методах разведки».

При этом собеседники издания отметили, что даже при наличии конкретной информации сорвать международные террористические заговоры сложно.

Источники Reuters утверждают, что незадолго до атаки на «Крокус Сити Холл» Иран также предупредил Россию о возможности крупной «террористической операции». При этом конкретных подробностей о времени и цели атаки в предоставленной Тегераном информации не было, добавили собеседники агентства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «ничего об этом не известно».

Директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после теракта заявили, что информация США о готовящейся атаке носила общий характер.