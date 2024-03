В Белом доме назвали «ерундой» и «бессмысленной пропагандой» предположения российских властей о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга.

Он заявил, что, несмотря на позицию российских властей, Соединенным Штатам «совершенно очевидна» причастность боевиков ИГИЛ*, которые к тому же взяли на себя ответственность за теракт.

«Совершенно очевидно, что ИГИЛ* несет единоличную ответственность за ужасное нападение в Москве. На самом деле Соединенные Штаты пытались помочь предотвратить этот теракт, и Кремль это знает», — цитирует слова Кирби агентство Reuters.

По его словам, США неоднократно предупреждали российские власти о возможных экстремистских атаках на концертах и массовых мероприятиях в Москве. В частности, Кирби отметил, что Вашингтон отправил российским службам безопасности подобное оповещение 7 марта в 11:15 утра. Он отметил, что такое письменное предупреждение является «обычной процедурой по установленным каналам, которые использовались и ранее».

Представитель Белого дома добавил, что США всегда предупреждали и будут продолжать предупреждать правительства по всему миру, «если узнают о подготовке терактов, вне зависимости от взаимоотношений» с данными государствами.

Он еще раз подчеркнул, что заявления Москвы об украинском следе в теракте воспринимаются как «пропаганда», а также аллегорично высказался об этом.

«Мой дядя часто говорил… лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — приводит высказывание Кирби издание The Hill.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это процитировала русскую поговорку.

«В русском таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит»», — написала в своем телеграм-канале дипломат.

Она добавила, что в контексте высказывания Кирби ей стало понятно популярное американское выражение «вымыть рот с мылом» (to wash one’s mouth out with soap).

Ранее 28 марта Следственный комитет России сообщил о полученных в ходе расследования «подтвержденных данных», доказывающих причастность Украины к теракту. Как утверждает следствие, поступавшие из Украины средства использовались террористами при подготовке к нападению.

В этот же день глава ГУР Украины Кирилл Буданов также заявил, что в теракте замешаны исламисты, а не украинцы. По его словам, Россия с 15 февраля знала, откуда придут боевые группы исламистов, а также через какие две страны они перемещались на ее территорию.

26 марта глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные следствия указывают на украинский след в организации вооруженного нападения. Он допускал, что также к делу причастны США и Великобритания. По его словам, теракт был нужен Западу и Киеву, чтобы «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен «руками радикальных исламистов», но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

*запрещенная в России террористическая организация