В ночь на 27 апреля дежурные средства ПВО «уничтожили и перехватили» над Краснодарским краем и Крымом в общей сложности 68 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале. Два БПЛА пытались атаковать Крымский полуостров, остальные 66 — объекты на территории Кубани.

Атака беспилотников была направлена на нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. <…> Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Кондратьев также поблагодарил Вооруженные силы России за отражение украинских атак. SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что удар был нанесен около 4 часов утра, и взрывы якобы были слышны на протяжении более 30 минут.

Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональное Главное управление МЧС передает, что «в результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ», где повреждена сепаративная установка. Пожар охватил небольшую площадь — 5 кв. м — и был оперативно ликвидирован.

В общей сложности на резервуарный парк и ректификационную колонну нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани было совершено девять атак беспилотников, добавил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

«Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО «Славянск-Эко») производит, хранит, перерабатывает и организовывает транспортировку различного топлива. Предприятие перерабатывает 3 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших НПЗ Краснодарского края.

Подробной информации об украинских БПЛА, перехваченных над Крымом, нет; о разрушениях и пострадавших не сообщается.

В марте 2024 года нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани был аналогичным образом атакован дронами, прилетевшими около 03:00. В тот раз один перехваченный БПЛА упал, и вокруг места его падения возникло возгорание. К 04:29 пожар был полностью ликвидирован. При атаке беспилотника погиб один человек, причиной его смерти стал сердечный приступ.