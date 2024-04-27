В ночь на 27 апреля более десяти беспилотников были сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края, они пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. При этом глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о повреждении на нефтеперерабатывающем заводе.

«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

«Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — написал Кондратьев.

По словам главы Славянского района, атака БПЛА произошла на территорию завода в Славянске-на-Кубани. «Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — сообщил Синяговский.

Глава района отметил, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС отметили, что на нефтезаводе была повреждена сепаративная установка, площадь возгорания составила 5 кв. м.

SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что дроны нанесли удар около 4 часов утра — взрывы не прекращались более 30 минут.