В течение ночи и утром воскресенья, 17 марта, над российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. В Краснодарском крае в момент атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод погиб один человек — предварительно, из-за сердечного приступа.

По сообщению оборонного ведомства, четыре БПЛА перехватили над территорией Московской области, еще четыре — над Ярославской, по три дрона — над Белгородской и Курской областями. Два дрона перехвачены над Калужской, по одному — над Орловской и Ростовской областями. Наибольшее число БПЛА перехвачено над Краснодарским краем (17).

Как сообщал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, два беспилотника, летевших на столицу, были сбиты в городском округе Домодедово, еще два — в Раменском и Ступинском городских округах. По словам Собянина, разрушений и пострадавших нет.

В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Как отмечал оперштаб региона, «несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ» в районе 3 часов утра.

«Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — заявили в оперштабе, добавив, что к тушению пожара привлекли 83 человека и 25 единиц техники.

В 04:29 (совпадает с мск) в ведомстве сообщили, что пожар на территории НПЗ полностью ликвидирован. В момент атаки БПЛА погиб один человек, предварительная причина смерти — сердечный приступ, говорится в сообщении. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет.

В Белгородском районе атаке четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В поселке городского типа Разумное, по его словам, осколки снарядов повредили кровлю двух частных домов, а в поселке Дубовый — теплицу.

По данным Минобороны, утром 17 марта была пресечена попытка ВСУ атаковать Белгородскую область с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». В ведомстве заверили, что все снаряды были уничтожены в воздухе средствами ПВО.

При этом Гладков в своем телеграм-канале пишет, что в частном доме при пожаре после попадания снаряда погибла 16-летняя девушка. «Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — заявил глава региона.

По словам губернатора, отец погибшей девушки находится в шоковом состоянии, он получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги и отравление угарным газом. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в горбольнице №2.

Гладков добавил, что в результате попадания снарядов в Белгороде загорелись два частных дома, в нескольких квартирах и домах были выбиты оконные стекла. «Также пострадал 1 хозсубъект. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей», — уточнил белгородский губернатор.

В Калужской области ночью были сбиты три беспилотника, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Разрушений и жертв нет, добавил глава области.