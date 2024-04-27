В городе Бровары Киевской области пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четырех человек, пострадали трое взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба полиции.

По данным ведомства, Майбоженко не остановился на запрещающий сигнал светофора. Тест на алкоголь показал, что в крови водителя 2,31 промилле, допустимая норма — 0,2 промилле.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко будет уволен. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании», — сказал Кравченко.

Телеграм-канал «Политика Страны» писал, что Майбоженко в политику пришел в 2000-х, был помощником нардепа Богдана Губского. В 2006 году прошел от партии Юлии Тимошенко в Киевский облсовет и руководил им четыре года. На выборах 2010 года был исключен из блока Тимошенко за махинации с партийной печатью. В 2011 году Майбоженко возглавил организационно-распорядительный департамент Нафтогаза. В 2015 году во второй раз попал в Киевский облсовет, уже от партии «Укроп», областную ячейку которой возглавил за месяц до выборов, отмечает «Политика Страны».