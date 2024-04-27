Краснофлотский районный суд Хабаровска отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова по обвинению в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Также в ведомстве уточнили, что по делу журналиста «при активном участии УФСБ» проводятся следственные и процессуальные действия.

Мингазова задержали накануне, 26 апреля. Адвокат журналиста адвокат Константин Бубон сообщил, что поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета». В квартире Мингазова в Хабаровске провели обыск, изъяли компьютеры и телефоны, принадлежащие, в том числе членам его семьи, отметил адвокат.

Позже в Следственном комитете пояснили, что подозреваемый в апреле 2022 года разместил в администрируемом им канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил» страны.

Сергей Мингазов сотрудничал с «Ведомостями», «Коммерсантом», работал собственным корреспондентом ТАСС в Хабаровске.

В марте 2022 года город Буча в Киевской области находился под контролем российской армии. Украинские власти говорили, что после отхода Вооруженных сил России в городе были обнаружены тела мирных жителей. Минобороны России назвало эти обвинения провокацией, а фото и видео из Бучи ― постановкой «для западных СМИ.