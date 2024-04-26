Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по уголовному делу о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил в своем фейсбуке (принадлежит Meta*) его адвокат Константин Бубон.

По его словам, поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета». Мингазов находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Хабаровске, уточнил Бубон. В Forbes отметили, что не могут связаться с журналистом.

По данным «ОВД-Инфо»**, 27 апреля Центральный районный суд Хабаровска должен избрать ему меру пресечения.

Сергей Мингазов сотрудничал с «Ведомостями», «Коммерсантом», работал собственным корреспондентом ТАСС в Хабаровске.

В марте 2022 года город Буча в Киевской области находился под контролем российских войск. Украинские власти заявили, что после отхода Вооруженных сил России в городе были обнаружены тела мирных жителей. Минобороны России назвало эти обвинения провокацией, а фото и видео из Бучи ― постановкой «для западных СМИ.

«За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», ― заявили в российском ведомстве.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** признан Минюстом России иноагентом